Implementeer OctoBot met één-klik-installatie.
Open-source cryptohandelsbot voor het automatiseren van AI-, grid-, DCA- en TradingView-strategieën op meer dan 15 beurzen.
Kies een VPS-plan voor OctoBot
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OctoBot kunt bouwen
OctoBot is een gratis, open-source cryptocurrency-handelsbot die verbinding maakt met Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit en meer dan 15 andere beurzen via één enkele webinterface. Het ondersteunt grid trading, dollar-cost averaging, market making, AI-gestuurde strategieën, TradingView webhook-automatisering en een volledig scriptbare backtesting-engine voor het verfijnen van setups tegen historische marktgegevens.
Door OctoBot zelf te hosten op je eigen VPS houd je elke API-sleutel, elk profiel en elke handelsgeschiedenis onder je directe controle, zonder een custodial laag tussen jou en de beurs. De browser-UI draait 24/7 op je VPS, zodat strategieën blijven uitvoeren, zelfs wanneer je lokale machine offline is, en het tentacles-pluginsysteem laat je de bot uitbreiden met aangepaste signalen of interfaces zonder de upstream-image aan te raken.
Belangrijkste kenmerken van OctoBot
15+ Exchange-ondersteuning
Maak verbinding met Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit en vele andere spot- en futuresbeurzen via één implementatie.
Meerdere strategietypen
Voer grid trading, DCA, market making, arbitrage, AI-gestuurde signalen en TradingView webhook-strategieën naast elkaar uit in onafhankelijke profielen.
TradingView automatisering
Ontvang TradingView-alerts direct in OctoBot om trades te activeren vanuit je favoriete Pine Script-indicatoren zonder tussenliggende services.
Backtestingsysteem
Test strategieën opnieuw tegen historische marktgegevens met gedetailleerde prestatierapporten voordat je kapitaal riskeert op een live beurs.
Tentacles plug-in-systeem
Breid OctoBot uit met community-tentakels voor nieuwe strategieën, exchanges en interfaces, of schrijf je eigen zonder het project te forken.
Telegram en webmeldingen
Volg portfolio- en handelsactiviteit vanaf het ingebouwde webdashboard of push live meldingen naar Telegram voor controle onderweg.
Waarom OctoBot op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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