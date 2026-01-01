OctoBot is een gratis, open-source cryptocurrency-handelsbot die verbinding maakt met Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit en meer dan 15 andere beurzen via één enkele webinterface. Het ondersteunt grid trading, dollar-cost averaging, market making, AI-gestuurde strategieën, TradingView webhook-automatisering en een volledig scriptbare backtesting-engine voor het verfijnen van setups tegen historische marktgegevens.

Door OctoBot zelf te hosten op je eigen VPS houd je elke API-sleutel, elk profiel en elke handelsgeschiedenis onder je directe controle, zonder een custodial laag tussen jou en de beurs. De browser-UI draait 24/7 op je VPS, zodat strategieën blijven uitvoeren, zelfs wanneer je lokale machine offline is, en het tentacles-pluginsysteem laat je de bot uitbreiden met aangepaste signalen of interfaces zonder de upstream-image aan te raken.