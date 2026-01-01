Implementeer Text Generation Web UI via een installatie met één klik.
Functierijke webinterface voor het draaien van lokale LLM's met GGUF-, GPTQ- en AWQ-ondersteuning op CPU of GPU.
Kies een VPS-plan voor Text Generation Web UI
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Text Generation Web UI kunt bouwen
Text Generation Web UI is een open-source Gradio-gebaseerde interface voor het laden, uitvoeren en interageren met grote taalmodellen lokaal. Het ondersteunt meer modelformaten dan vrijwel elke andere zelf-gehoste LLM-frontend — inclusief GGUF via llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 en Transformers — waardoor het de primaire tool is voor gebruikers die werken met diverse modelbestanden van HuggingFace en volledige controle nodig hebben over inferentieparameters.
Deze implementatie gebruikt de CPU-geoptimaliseerde build, die GGUF-gekwantiseerde modellen uitvoert via de llama.cpp-backend — praktisch op elke VPS zonder een dedicated GPU. Plaats elk GGUF-modelbestand in het modellenvolume en het zal verschijnen in het tabblad Modellen, klaar om te laden. Zelf-hosting houdt je gesprekken, systeemprompts en alle documenten die je deelt met het model op je eigen infrastructuur.
Belangrijkste kenmerken van Text Generation Web UI
Multi-formaat modelondersteuning
Laad GGUF-, GPTQ-, AWQ-, EXL2- en Transformers-modellen via dezelfde interface zonder backends te herconfigureren of de container opnieuw op te bouwen.
Chat, instructie en notitieboek
Drie verschillende interactiemodi omvatten meerbeurtige gesprekken, gestructureerde prompt-antwoordtaken en vrije tekstgeneratie in één tool.
Karakter- en personasysteem
Definieer gedetailleerde AI-personagekaarten met achtergrondverhalen, voorbeeldgesprekken en avatars om het gedrag van het model te vormen gedurende sessies.
OpenAI-compatibele API
Schakel de optionele REST API op poort 5000 in om externe applicaties te verbinden met behulp van standaard OpenAI-clientbibliotheken zonder codewijzigingen.
Extensie-ecosysteem
Community-extensies voegen mogelijkheden toe zoals langetermijngeheugen, spraak in- en uitvoer, Stable Diffusion-integratie en aangepaste tools.
GPU-vrije CPU-inferentie
Draait GGUF-gekwantiseerde modellen op CPU via llama.cpp — een 3-7B parametermodel is praktisch op een standaard VPS met 8 GB RAM.
Waarom Text Generation Web UI op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.