Text Generation Web UI is een open-source Gradio-gebaseerde interface voor het laden, uitvoeren en interageren met grote taalmodellen lokaal. Het ondersteunt meer modelformaten dan vrijwel elke andere zelf-gehoste LLM-frontend — inclusief GGUF via llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 en Transformers — waardoor het de primaire tool is voor gebruikers die werken met diverse modelbestanden van HuggingFace en volledige controle nodig hebben over inferentieparameters.

Deze implementatie gebruikt de CPU-geoptimaliseerde build, die GGUF-gekwantiseerde modellen uitvoert via de llama.cpp-backend — praktisch op elke VPS zonder een dedicated GPU. Plaats elk GGUF-modelbestand in het modellenvolume en het zal verschijnen in het tabblad Modellen, klaar om te laden. Zelf-hosting houdt je gesprekken, systeemprompts en alle documenten die je deelt met het model op je eigen infrastructuur.