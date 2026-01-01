Tot wel 69% korting op Text Generation Web UI

Implementeer Text Generation Web UI via een installatie met één klik.

Functierijke webinterface voor het draaien van lokale LLM's met GGUF-, GPTQ- en AWQ-ondersteuning op CPU of GPU.

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AI-beheerde VPS
10,99/mnd
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Implementeer Text Generation Web UI via een installatie met één klik.

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69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Text Generation Web UI kunt bouwen

Text Generation Web UI is een open-source Gradio-gebaseerde interface voor het laden, uitvoeren en interageren met grote taalmodellen lokaal. Het ondersteunt meer modelformaten dan vrijwel elke andere zelf-gehoste LLM-frontend — inclusief GGUF via llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 en Transformers — waardoor het de primaire tool is voor gebruikers die werken met diverse modelbestanden van HuggingFace en volledige controle nodig hebben over inferentieparameters.

Deze implementatie gebruikt de CPU-geoptimaliseerde build, die GGUF-gekwantiseerde modellen uitvoert via de llama.cpp-backend — praktisch op elke VPS zonder een dedicated GPU. Plaats elk GGUF-modelbestand in het modellenvolume en het zal verschijnen in het tabblad Modellen, klaar om te laden. Zelf-hosting houdt je gesprekken, systeemprompts en alle documenten die je deelt met het model op je eigen infrastructuur.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Text Generation Web UI

Multi-formaat modelondersteuning

Laad GGUF-, GPTQ-, AWQ-, EXL2- en Transformers-modellen via dezelfde interface zonder backends te herconfigureren of de container opnieuw op te bouwen.

Chat, instructie en notitieboek

Drie verschillende interactiemodi omvatten meerbeurtige gesprekken, gestructureerde prompt-antwoordtaken en vrije tekstgeneratie in één tool.

Karakter- en personasysteem

Definieer gedetailleerde AI-personagekaarten met achtergrondverhalen, voorbeeldgesprekken en avatars om het gedrag van het model te vormen gedurende sessies.

OpenAI-compatibele API

Schakel de optionele REST API op poort 5000 in om externe applicaties te verbinden met behulp van standaard OpenAI-clientbibliotheken zonder codewijzigingen.

Extensie-ecosysteem

Community-extensies voegen mogelijkheden toe zoals langetermijngeheugen, spraak in- en uitvoer, Stable Diffusion-integratie en aangepaste tools.

GPU-vrije CPU-inferentie

Draait GGUF-gekwantiseerde modellen op CPU via llama.cpp — een 3-7B parametermodel is praktisch op een standaard VPS met 8 GB RAM.

Waarom Text Generation Web UI op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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