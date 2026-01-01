Dify is 's werelds populairste open-source LLM-applicatieontwikkelingsplatform, dat een visuele interface biedt voor het bouwen van AI-workflows, RAG-pijplijnen, AI-agents en chatbotapplicaties.

Met ondersteuning voor meer dan 100 LLM-aanbieders, waaronder OpenAI, Anthropic, Google Gemini en lokale modellen via Ollama, kunnen teams met Dify productieklare AI-applicaties prototypen en implementeren zonder complexe orkestratiecode te schrijven.

Dify zelf hosten op je eigen VPS zorgt ervoor dat alle documenten, embeddings, gesprekken en API-sleutels volledig onder jouw controle blijven. Deze implementatie omvat een ingebouwde Weaviate-vectordatabase voor semantisch zoeken, gesandboxte code-uitvoering en SSRF-beveiliging voor veilige ontwikkeling van AI-applicaties.