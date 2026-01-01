Implementeer Dify met één-klik installatie.
Open-source LLM-applicatieplatform voor het visueel bouwen van AI-workflows, RAG-pijplijnen en chatbots.
Kies een VPS-plan voor Dify
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Dify kunt bouwen
Dify is 's werelds populairste open-source LLM-applicatieontwikkelingsplatform, dat een visuele interface biedt voor het bouwen van AI-workflows, RAG-pijplijnen, AI-agents en chatbotapplicaties.
Met ondersteuning voor meer dan 100 LLM-aanbieders, waaronder OpenAI, Anthropic, Google Gemini en lokale modellen via Ollama, kunnen teams met Dify productieklare AI-applicaties prototypen en implementeren zonder complexe orkestratiecode te schrijven.
Dify zelf hosten op je eigen VPS zorgt ervoor dat alle documenten, embeddings, gesprekken en API-sleutels volledig onder jouw controle blijven. Deze implementatie omvat een ingebouwde Weaviate-vectordatabase voor semantisch zoeken, gesandboxte code-uitvoering en SSRF-beveiliging voor veilige ontwikkeling van AI-applicaties.
Belangrijkste kenmerken van Dify
Visuele workfloweditor
Bouw complexe AI-pijplijnen door LLM-aanroepen, API-integraties en voorwaardelijke logica te koppelen met drag-and-drop.
RAG-pijplijn
Documenten opnemen, embeddings genereren en relevante kennis ophalen met de ingebouwde Weaviate vectordatabase.
AI-agent framework
Creëer autonome agenten met tool-aanroepmogelijkheden voor webzoekopdrachten, code-uitvoering en externe API's.
100+ LLM-aanbieders
Maak verbinding met OpenAI, Anthropic, Google, Mistral en lokale modellen via Ollama met modeltaakverdeling en terugval.
Gesandboxte code-uitvoering
Draai Python en JavaScript veilig in een geïsoleerde omgeving met ingebouwde SSRF-beveiliging.
Prompt engineering studio
Ontwerp, versioneer en A/B-test prompts met een observabiliteitsdashboard voor logging en tracing.
Waarom Dify op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
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