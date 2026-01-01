Implementeer ITFlow met één-klik-installatie.
Open-source PSA-platform voor MSP's met IT-documentatie, ticketing, facturering en klantbeheer in één systeem.
Kies een VPS-plan voor ITFlow
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ITFlow kunt bouwen
ITFlow is een gratis, open-source Professional Services Automation (PSA)-platform dat specifiek is gebouwd voor Managed Service Providers. Het consolideert IT-documentatie, supporttickets, facturatie en boekhouding, klantbeheer en infrastructuurbewaking in één zelfgehost systeem — waardoor de verspreide verzameling van afzonderlijke tools die de meeste MSP's gebruiken voor hun dagelijkse bedrijfsvoering wordt geëlimineerd.
Het zelf hosten van ITFlow op een VPS geeft je bedrijf volledige eigendom van elk klantrecord, elke referentie en elk financieel document, zonder licentiekosten per technicus of gegevens die worden beheerd door SaaS-leveranciers van derden. Bij de eerste toegang leidt een installatiewizard je door het aanmaken van je bedrijfsprofiel en beheerdersaccount voordat het systeem opent voor klantwerk.
Belangrijkste kenmerken van ITFlow
IT-documentatiehub
Centraliseer klantactiva, inloggegevens, domeinen, SSL-certificaten en netwerkdocumentatie in een doorzoekbare, gestructureerde kennisbank.
Ticketing en helpdesk
Beheer supporttickets van aanmaak tot afhandeling met e-mail-naar-ticket-verwerking, SLA-tracking en tijdregistratie van technici.
Facturering en facturatie
Genereer offertes, verstuur facturen, houd uitgaven bij en monitor inkomsten vanaf een ingebouwd boekhoudingsdashboard zonder een aparte facturatietool.
Domein- en SSL-waarschuwingen
Bewaakt automatisch vervaldatums voor klantendomeinen en SSL-certificaten en stuurt waarschuwingen voordat verlengingen kritiek worden.
Cliëntportal
Klanten loggen in op een merkgebonden zelfbedieningsportaal om hun openstaande tickets, gedeelde documenten en facturen te bekijken.
Leveranciers- en licentieregistratie
Registreer softwarelicenties, leverancierscontacten en vernieuwingsdata naast de klantactiva waartoe ze behoren.
Waarom ITFlow op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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