ITFlow is een gratis, open-source Professional Services Automation (PSA)-platform dat specifiek is gebouwd voor Managed Service Providers. Het consolideert IT-documentatie, supporttickets, facturatie en boekhouding, klantbeheer en infrastructuurbewaking in één zelfgehost systeem — waardoor de verspreide verzameling van afzonderlijke tools die de meeste MSP's gebruiken voor hun dagelijkse bedrijfsvoering wordt geëlimineerd.

Het zelf hosten van ITFlow op een VPS geeft je bedrijf volledige eigendom van elk klantrecord, elke referentie en elk financieel document, zonder licentiekosten per technicus of gegevens die worden beheerd door SaaS-leveranciers van derden. Bij de eerste toegang leidt een installatiewizard je door het aanmaken van je bedrijfsprofiel en beheerdersaccount voordat het systeem opent voor klantwerk.