Atlas CMMS is een zelf-gehost Geautomatiseerd Onderhoudsbeheersysteem, gebouwd voor facilitaire, productie-, gezondheidszorg-, horeca- en nutsbedrijven. Het centraliseert werkorders, preventieve onderhoudsschema's, apparatuurgegevens, onderdelenvoorraad en serviceaanvragen, zodat technici en managers één bron van waarheid delen in plaats van te jongleren met spreadsheets, papieren logboeken en e-mailconversaties.

Zelf-hosten op je eigen VPS houdt gevoelige activagegevens, technicusrecords en onderhoudsgeschiedenis onder jouw volledige controle, zonder kosten per gebruiker en zonder vendor lock-in. Spring Boot drijft de backend aan, React stuurt de web-app aan, en een bijbehorende mobiele app laat veldtechnici offline werken en synchroniseren wanneer ze opnieuw verbonden zijn.