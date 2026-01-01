Implementeer Atlas CMMS met één klik installatie.
Open-source onderhoudsbeheerplatform voor werkorders, activa en preventieve planning op grote schaal.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Atlas CMMS kunt bouwen
Atlas CMMS is een zelf-gehost Geautomatiseerd Onderhoudsbeheersysteem, gebouwd voor facilitaire, productie-, gezondheidszorg-, horeca- en nutsbedrijven. Het centraliseert werkorders, preventieve onderhoudsschema's, apparatuurgegevens, onderdelenvoorraad en serviceaanvragen, zodat technici en managers één bron van waarheid delen in plaats van te jongleren met spreadsheets, papieren logboeken en e-mailconversaties.
Zelf-hosten op je eigen VPS houdt gevoelige activagegevens, technicusrecords en onderhoudsgeschiedenis onder jouw volledige controle, zonder kosten per gebruiker en zonder vendor lock-in. Spring Boot drijft de backend aan, React stuurt de web-app aan, en een bijbehorende mobiele app laat veldtechnici offline werken en synchroniseren wanneer ze opnieuw verbonden zijn.
Belangrijkste kenmerken van Atlas CMMS
Werkorderbeheer
Maak, wijs toe en volg werkorders met prioriteiten, tijdregistraties, bijlagen en een volledige geschiedenis voor elke taak en technicus.
Preventief onderhoud
Plan terugkerende inspecties en automatiseer het aanmaken van werkorders op basis van triggers, zoals meterstanden, tijdsintervallen of gebeurtenissen van activa.
Activa- en voorraadregistratie
Registreer apparatuur met uitvaltijdstatistieken, onderhoudskosten en onderdelenvoorraad met voorraadwaarschuwingen plus geautomatiseerde inkooporders.
Mobiele veldapp
Native iOS- en Android-apps laten technici QR-codes scannen, tijd registreren, foto's maken en werkorders direct ter plaatse voltooien.
Analyses en rapportage
Ingebouwde dashboards omvatten naleving van werkorders, betrouwbaarheid van apparatuur, stilstandtijdtrends, arbeidsbenutting en kostenanalyse.
Waarom Atlas CMMS op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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