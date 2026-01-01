Domain Locker is een zelfgehost platform, ontwikkeld voor ontwikkelaars, bedrijven en IT-professionals die meerdere domeinnamen beheren bij verschillende registrars. Het verzamelt automatisch DNS-records, SSL-certificaatdetails, WHOIS-data, subdomeinen en IP-adresinformatie voor elk domein in je portfolio, waardoor je één centrale plek hebt om de conditie en geschiedenis van je domeinen te volgen.

Meldingsintegraties — waaronder e-mail, webhooks, Telegram en Signal — informeren je over naderende vervaldata, DNS-wijzigingen en beveiligingsafwijkingen voordat ze incidenten worden. Interactieve analyses en kostenregistratie maken de functionaliteit compleet, waardoor Domain Locker een complete beheertool is voor iedereen die serieus is over zijn domeinactiva. Zelfhosting houdt al die gevoelige registrar- en DNS-gegevens volledig onder jouw controle.