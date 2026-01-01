Implementeer Domain Locker met één-klik-installatie.
Open-source platform voor het monitoren en beheren van domeinportfolio's met geautomatiseerde DNS-, SSL- en WHOIS-tracking.
Kies een VPS-plan voor Domain Locker
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Domain Locker kunt bouwen
Domain Locker is een zelfgehost platform, ontwikkeld voor ontwikkelaars, bedrijven en IT-professionals die meerdere domeinnamen beheren bij verschillende registrars. Het verzamelt automatisch DNS-records, SSL-certificaatdetails, WHOIS-data, subdomeinen en IP-adresinformatie voor elk domein in je portfolio, waardoor je één centrale plek hebt om de conditie en geschiedenis van je domeinen te volgen.
Meldingsintegraties — waaronder e-mail, webhooks, Telegram en Signal — informeren je over naderende vervaldata, DNS-wijzigingen en beveiligingsafwijkingen voordat ze incidenten worden. Interactieve analyses en kostenregistratie maken de functionaliteit compleet, waardoor Domain Locker een complete beheertool is voor iedereen die serieus is over zijn domeinactiva. Zelfhosting houdt al die gevoelige registrar- en DNS-gegevens volledig onder jouw controle.
Belangrijkste kenmerken van Domain Locker
Geautomatiseerde domeinbewaking
Verzamelt continu DNS-records, SSL-certificaten, WHOIS-gegevens en subdomeininformatie, zodat je altijd een actueel overzicht hebt van elk domein.
Verval- en wijzigingswaarschuwingen
Verstuurt meldingen via e-mail, webhooks, Telegram of Signal wanneer een domein bijna verloopt of een DNS-record onverwacht verandert.
Beveiligingsaudit
Analyseert domeinconfiguraties op misconfiguraties en stelt concrete verbeteringen voor om je DNS- en certificaatinstellingen te versterken.
Analyses en geschiedenis
Interactieve grafieken en tijdlijnen laten zien hoe domeinconfiguraties en prestaties in de loop van de tijd zijn geëvolueerd voor eenvoudigere probleemoplossing.
Kosten- en activaregistratie
Registreert aankoopprijzen, vernieuwingskosten en geschatte marktwaarden, zodat je domeinportfolio's als financiële activa kunt beheren.
Waarom Domain Locker op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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