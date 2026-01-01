Implementeer DDNS Updater met één klik.
Lichtgewicht, zelf-gehoste dynamische DNS-updater die A- en AAAA-records gesynchroniseerd houdt bij meer dan 40 DNS-providers.
Kies een VPS-plan voor DDNS Updater
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met DDNS Updater kunt bouwen
DDNS Updater is een open-source Go-service die DNS A- en AAAA-records naar het juiste IP-adres wijst bij meer dan 40 DNS-providers — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains en vele andere — vanuit één configuratiebestand. Het draait als een headless agent die alleen uitgaande connectiviteit nodig heeft, met status zichtbaar via containerlogs of een ingebouwd HTTP-dashboard dat bereikbaar is via SSH-poortforwarding wanneer je een browserweergave wilt.
Door DDNS Updater zelf te hosten op je eigen VPS krijg je een stabiele, altijd-actieve agent die DNS-records kan bijwerken voor thuisrouters, IoT-gateways, secundaire servers of elk ander eindpunt waarvan het openbare IP-adres verandert. Providergegevens en updatelogica blijven binnen je infrastructuur, en één instantie kan records beheren die meerdere domeinen en providers omvatten, parallel.
Belangrijkste kenmerken van DDNS Updater
40+ DNS-providers
Werk records bij op Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric, en tientallen meer vanaf één enkele instantie.
Periodieke controles
Configureerbare pollingfrequentie met afkoelperiodes, zodat het openbare IP-adres wordt opgehaald en records alleen worden bijgewerkt wanneer dit daadwerkelijk nodig is.
IPv4 en IPv6
Volgt zowel A- als AAAA-records tegelijkertijd, en valt netjes terug wanneer slechts één adresfamilie beschikbaar is op de upstream-verbinding.
Ingebouwd statusdashboard
Lokaal alleen-lezen dashboard toont de huidige recordstatus, laatste updatetijd, waargenomen IP en fouten per record wanneer benaderd via een SSH-poortdoorsturing.
Multiprovider IP-ophalen
Publiek IP wordt bepaald door het combineren van meerdere HTTP- en DNS-gebaseerde providers, zodat een enkele upstreamstoring niet alle updates blokkeert.
Meldingen via shoutrrr
Optionele shoutrrr-integratie verstuurt meldingen naar Discord, Slack, Telegram of e-mail wanneer een update mislukt of een IP-wijziging wordt gedetecteerd.
Waarom DDNS Updater op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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