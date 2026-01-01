Implementeer BunkerM met één-klik-installatie.
Alles-in-één Eclipse Mosquitto MQTT-broker met een webdashboard, ACL-beheer en live monitoring.
Kies een VPS-plan voor BunkerM
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met BunkerM kunt bouwen
BunkerM bundelt Eclipse Mosquitto met een volledig managementdashboard in één enkele container, zodat je een productieklare MQTT-broker krijgt zonder handmatig configuratiebestanden te bewerken of een aparte gebruikersinterface te installeren. De gebundelde webinterface beheert dynamische beveiliging, client- en rol-ACL's, live topicverkenning en berichtgeschiedenis met herhaling — allemaal ondersteund door een lokale SQLite-opslag die elk gepubliceerd bericht vastlegt.
Door BunkerM zelf te hosten op je eigen VPS blijven apparaattelemetrie, ACL-regels en historische berichten op infrastructuur die jij beheert, met onbeperkte clients en zonder kosten per bericht. De image bundelt een statistische anomaliedetector en een lokale automatiseringsengine voor op cron gebaseerde publicaties en op voorwaarden gebaseerde watchers, die allemaal binnen de container draaien zonder cloudafhankelijkheid.
Belangrijkste kenmerken van BunkerM
Mosquitto met webinterface
Levert Eclipse Mosquitto en een volledig managementdashboard in één container, met standaard MQTT 3.1.1- en MQTT 5-ondersteuning.
Dynamische ACL-editor
Maak clients, rollen en groepen met fijnmazige publicatie- en abonnementsregels vanuit de browser, met JSON-export en -import voor back-ups.
MQTT-verkenner
Blader door de live onderwerpenboom, inspecteer bewaarde payloads met QoS-metadata en publiceer berichten rechtstreeks vanuit het dashboard.
Berichtengeschiedenis en herhaling
Elk gepubliceerd bericht wordt vastgelegd in een lokale SQLite-opslag met onderwerpfilters, een vrije-tekst zoekfunctie en een herhaalactie met één klik.
Slimme anomaliedetectie
Een lokale statistiekengine bewaakt publicatiesnelheden en onderwerpbasislijnen, en genereert waarschuwingen bij pieken, afwijkingen en onverwachte stilte.
Waarom BunkerM op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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