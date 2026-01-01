Implementeer Shiori met één klik.
Zelf-gehoste bladwijzerbeheerder die webpagina's automatisch offline archiveert, zodat opgeslagen inhoud toegankelijk blijft, zelfs als het origineel verdwijnt.
Kies een VPS-plan voor Shiori
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Shiori kunt bouwen
Shiori is een zelf-gehoste bladwijzerbeheerder, geschreven in Go en ontworpen als een privacygericht alternatief voor Pocket en Instapaper. Het slaat webpagina's op als offline archieven — zodat je bladwijzers leesbaar blijven, zelfs wanneer bronnen offline gaan, achter betaalmuren verdwijnen of volledig verdwijnen. Met meer dan 9.000 GitHub-sterren is het een populaire keuze geworden voor onderzoekers, ontwikkelaars en privacybewuste lezers die persoonlijke kennisbanken opbouwen.
Shiori zelf hosten op je VPS houdt leeslijsten en gearchiveerde inhoud volledig privé, zonder tracking door derden of gegevensverzameling. In tegenstelling tot gratis cloudservices die opslag- en bewaarlimieten opleggen, geeft VPS-hosting je onbeperkte capaciteit en volledige controle over je archief.
Belangrijkste kenmerken van Shiori
Offline pagina-archivering
Slaat een lokale kopie op van elke opgeslagen pagina, zodat de inhoud leesbaar blijft, zelfs als de originele URL offline gaat of achter een betaalmuur verdwijnt.
Fulltext zoeken
Zoekt door alle bladwijzers en gearchiveerde paginacontent, waardoor je snel specifieke informatie vindt tussen duizenden opgeslagen pagina's.
Browserextensies
Bladwijzers opslaan met één klik vanuit Chrome en Firefox zonder de huidige pagina te verlaten, waarbij het archief automatisch op de achtergrond wordt aangemaakt.
Pocket Importeren
Migreert bestaande Pocket-bibliotheken in Netscape Bladwijzer-formaat, met behoud van tags en maakt de overgang naar zelf-gehoste archivering naadloos.
REST-API en CLI
Volledige REST API en commandoregelinterface maken integratie mogelijk met automatiseringsscripts en aangepaste tools buiten de webinterface.
Waarom Shiori op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
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