Shiori is een zelf-gehoste bladwijzerbeheerder, geschreven in Go en ontworpen als een privacygericht alternatief voor Pocket en Instapaper. Het slaat webpagina's op als offline archieven — zodat je bladwijzers leesbaar blijven, zelfs wanneer bronnen offline gaan, achter betaalmuren verdwijnen of volledig verdwijnen. Met meer dan 9.000 GitHub-sterren is het een populaire keuze geworden voor onderzoekers, ontwikkelaars en privacybewuste lezers die persoonlijke kennisbanken opbouwen.

Shiori zelf hosten op je VPS houdt leeslijsten en gearchiveerde inhoud volledig privé, zonder tracking door derden of gegevensverzameling. In tegenstelling tot gratis cloudservices die opslag- en bewaarlimieten opleggen, geeft VPS-hosting je onbeperkte capaciteit en volledige controle over je archief.