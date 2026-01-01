Implementeer Checkmate met één klik.
Open-source server monitoring platform voor het tracken van uptime, prestaties en de gezondheid van de infrastructuur in realtime.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Checkmate kunt bouwen
Checkmate is een open-source servermonitoringapplicatie die de uptime, prestaties en gezondheid van je servers en diensten volgt vanaf één webgebaseerd dashboard. Het biedt configureerbare health checks, real-time waarschuwingen, historische trendanalyse, Google PageSpeed Insights-integratie en Docker-containermonitoring — allemaal zonder afhankelijk te zijn van een betaalde SaaS-monitoringdienst.
Checkmate implementeren op een dedicated VPS houdt je monitoringinfrastructuur onafhankelijk van de systemen die het bewaakt, waardoor een enkele storing niet zowel je applicatie als je vermogen om deze te detecteren uitschakelt.
Belangrijkste kenmerken van Checkmate
Realtime uptime-monitoring
Controleert continu je servers en diensten, zodat je direct weet wanneer er iets uitvalt, en niet pas nadat gebruikers beginnen te klagen.
E-mail Downtimemeldingen
Verstuurt directe meldingen wanneer diensten uitvallen en wanneer ze herstellen, waardoor je team op de hoogte blijft zonder handmatige dashboardcontroles.
PageSpeed-integratie
Haalt Google PageSpeed Insights-statistieken op naast uptime-gegevens, zodat je zowel beschikbaarheid als gebruikersgerichte prestaties op één plek kunt bijhouden.
Docker Containermonitoring
Bewaakt gecontaineriseerde applicaties via Docker socket-toegang, en biedt tegelijkertijd inzicht in de status op zowel hostniveau als containerniveau.
Historische Trendanalyse
Slaat de uptimegeschiedenis in de loop van de tijd op, zodat je terugkerende storingen kunt identificeren, SLA-naleving kunt meten en infrastructuurinvesteringen kunt rechtvaardigen.
Waarom Checkmate op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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