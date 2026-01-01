Checkmate is een open-source servermonitoringapplicatie die de uptime, prestaties en gezondheid van je servers en diensten volgt vanaf één webgebaseerd dashboard. Het biedt configureerbare health checks, real-time waarschuwingen, historische trendanalyse, Google PageSpeed Insights-integratie en Docker-containermonitoring — allemaal zonder afhankelijk te zijn van een betaalde SaaS-monitoringdienst.

Checkmate implementeren op een dedicated VPS houdt je monitoringinfrastructuur onafhankelijk van de systemen die het bewaakt, waardoor een enkele storing niet zowel je applicatie als je vermogen om deze te detecteren uitschakelt.