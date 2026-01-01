Datasette is een open-source multitool voor het verkennen en publiceren van data. Het neemt SQLite-databasebestanden en transformeert deze direct in interactieve, doorzoekbare websites met een ingebouwde JSON API — geen backend-programmering vereist. Journalisten, onderzoekers en datateams gebruiken Datasette om datasets openbaar te delen, datagedreven applicaties te bouwen en analyse-dashboards te prototypen zonder complexe infrastructuur te beheren.

Datasette zelf hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over gevoelige datasets, stelt je in staat om aangepaste plug-ins te installeren voor visualisatie en authenticatie, en geeft je een permanente, deelbare URL voor elke query en tabelweergave die je data bevat.