Implementeer Datasette met één klik installatie.
Open-source tool voor het verkennen, publiceren en delen van SQLite-databases als interactieve websites en API's.
Kies een VPS-plan voor Datasette
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Datasette kunt bouwen
Datasette is een open-source multitool voor het verkennen en publiceren van data. Het neemt SQLite-databasebestanden en transformeert deze direct in interactieve, doorzoekbare websites met een ingebouwde JSON API — geen backend-programmering vereist. Journalisten, onderzoekers en datateams gebruiken Datasette om datasets openbaar te delen, datagedreven applicaties te bouwen en analyse-dashboards te prototypen zonder complexe infrastructuur te beheren.
Datasette zelf hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over gevoelige datasets, stelt je in staat om aangepaste plug-ins te installeren voor visualisatie en authenticatie, en geeft je een permanente, deelbare URL voor elke query en tabelweergave die je data bevat.
Belangrijkste kenmerken van Datasette
Directe datapublicatie
Sleep elk SQLite-databasebestand naar het datavolume en Datasette serveert het onmiddellijk als een doorbladerbare, doorzoekbare website.
Ingebouwde JSON-API
Elke tabel, query en rij is automatisch toegankelijk als een JSON API-eindpunt, waardoor het eenvoudig is om applicaties te bouwen bovenop je gegevens.
Krachtige SQL-verkenner
Voer willekeurige SQL-query's direct in de browser uit met een interactieve query-editor en opgemaakte resultaatstabellen.
Plug-in-ecosysteem
Breid Datasette uit met meer dan 100 community-plugins voor grafieken, kaarten, authenticatie, full-text zoeken en aangepaste exportformaten.
Facetnavigatie
Automatisch gegenereerde facetten en filters laten gebruikers grote datasets doorzoeken zonder SQL te schrijven.
Waarom Datasette op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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