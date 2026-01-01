FitTrackee is een zelf-gehoste buitenactiviteitentracker gebouwd voor hardlopers, fietsers, wandelaars en iedereen die GPX-tracks opneemt met een sporthorloge, telefoon of GPS-apparaat. Upload activiteitsbestanden, visualiseer routes op interactieve kaarten en bekijk statistieken over afstand, hoogte, snelheid en duur — allemaal op infrastructuur die jij bezit, zonder dat een fitnessplatform van derden jouw bewegingsgegevens verzamelt.

Door FitTrackee op een VPS te draaien, blijven je trainingsgeschiedenis, locatietracks en persoonlijke records privé en draagbaar. Ondersteuning voor meerdere gebruikers, een gedocumenteerde REST API, optionele weergegevens per training en ActivityPub-gebaseerde federatie maken het een praktisch alternatief voor Strava of Garmin Connect voor individuen, kleine clubs en privacybewuste atleten.