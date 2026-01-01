Implementeer FitTrackee met één klik.
Zelfgehoste buitenactiviteitentracker voor GPX-uploads, routekaarten en trainingsstatistieken voor hardlopen, fietsen en wandelen.
Kies een VPS-plan voor FitTrackee
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met FitTrackee kunt bouwen
FitTrackee is een zelf-gehoste buitenactiviteitentracker gebouwd voor hardlopers, fietsers, wandelaars en iedereen die GPX-tracks opneemt met een sporthorloge, telefoon of GPS-apparaat. Upload activiteitsbestanden, visualiseer routes op interactieve kaarten en bekijk statistieken over afstand, hoogte, snelheid en duur — allemaal op infrastructuur die jij bezit, zonder dat een fitnessplatform van derden jouw bewegingsgegevens verzamelt.
Door FitTrackee op een VPS te draaien, blijven je trainingsgeschiedenis, locatietracks en persoonlijke records privé en draagbaar. Ondersteuning voor meerdere gebruikers, een gedocumenteerde REST API, optionele weergegevens per training en ActivityPub-gebaseerde federatie maken het een praktisch alternatief voor Strava of Garmin Connect voor individuen, kleine clubs en privacybewuste atleten.
Belangrijkste kenmerken van FitTrackee
GPX-bestandsuploads
Importeer GPX-sporen van sporthorloges, telefoons en GPS-apparaten om een privéarchief van elke buitenactiviteit op te bouwen.
Interactieve routekaarten
Visualiseer elke training op kaarten gebaseerd op OpenStreetMap met volledige trackweergave, zoom en gedetailleerde weergaven per segment.
Activiteitsstatistieken
Houd afstand, duur, hoogtewinst, gemiddelde snelheid en tempo bij voor alle geregistreerde trainingen en tijdsperioden.
Multisportondersteuning
Houd hardlopen, fietsen, wandelen, skiën en andere buitensporten bij in één tijdlijn met samenvattingen per sport.
REST API en federatie
Een gedocumenteerde REST API en optionele ActivityPub-federatie laten je integraties scripten en activiteiten delen over het fediverse.
Multi-user-privacybeheer
Host accounts voor familie, vrienden of clubleden met zichtbaarheidsinstellingen per activiteit en door de beheerder beheerde registratie.
Waarom FitTrackee op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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