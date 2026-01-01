Super Productivity verenigt taakbeheer, tijdregistratie en integraties met ontwikkelaarstools in één applicatie. Het combineert gestructureerde to-dolijsten met Pomodoro-gebaseerde tijdblokkering, automatische urenstaatgeneratie en directe integraties met Jira, GitHub, GitLab en Trello — zodat toegewezen taken zonder handmatige invoer in je takenlijst verschijnen en werklogboeken automatisch worden gesynchroniseerd.

Zelf-hosten op je VPS maakt Super Productivity toegankelijk vanuit elke browser zonder een desktopapp te installeren, terwijl je je taakgegevens, klantdetails en werkpatronen op infrastructuur bewaart die jij beheert. Geen analyses, geen telemetrie en geen kosten per gebruiker.