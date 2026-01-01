Implementeer Super Productivity met één-klik-installatie.
Geavanceerde taakbeheerder die to-dolijsten, tijdregistratie, een Pomodoro-timer en integraties met Jira, GitHub en GitLab in één tool combineert.
Kies een VPS-plan voor Super Productivity
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Super Productivity kunt bouwen
Super Productivity verenigt taakbeheer, tijdregistratie en integraties met ontwikkelaarstools in één applicatie. Het combineert gestructureerde to-dolijsten met Pomodoro-gebaseerde tijdblokkering, automatische urenstaatgeneratie en directe integraties met Jira, GitHub, GitLab en Trello — zodat toegewezen taken zonder handmatige invoer in je takenlijst verschijnen en werklogboeken automatisch worden gesynchroniseerd.
Zelf-hosten op je VPS maakt Super Productivity toegankelijk vanuit elke browser zonder een desktopapp te installeren, terwijl je je taakgegevens, klantdetails en werkpatronen op infrastructuur bewaart die jij beheert. Geen analyses, geen telemetrie en geen kosten per gebruiker.
Belangrijkste kenmerken van Super Productivity
Geïntegreerde tijdregistratie
Houd de tijd per taak bij met automatische urenstaatgeneratie — ideaal voor klantfacturatie, sprintrapportage en om te begrijpen waar je uren naartoe gaan.
Pomodorotimer
Ingebouwde ondersteuning voor de Pomodoro-techniek met configureerbare werk- en pauze-intervallen, plus herinneringen om gefocust te blijven en burn-out te voorkomen.
Jira- en GitHub-synchronisatie
Importeer automatisch toegewezen Jira-tickets en GitHub-issues in je takenlijst en stuur werklogboeken terug om projecttools gesynchroniseerd te houden.
Subtaken en projecten
Organiseer je werk met hiërarchische subtaken, projecten en kleurgecodeerde tags, zodat complexe initiatieven gestructureerd en beheersbaar blijven.
Productiviteitsstatistieken
Houdt voltooide taken, focustijd en dagelijkse patronen bij na verloop van tijd, zodat je workflowknelpunten kunt identificeren en je gewoonten kunt verbeteren.
Waarom Super Productivity op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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