Readeck is een lichtgewicht, open source bladwijzerbeheerder en lees-het-later-applicatie die de leesbare tekst, afbeeldingen en artikelen van elke URL vastlegt op het moment dat je deze opslaat. Elke bladwijzer wordt opgeslagen als een enkel, onveranderlijk ZIP-archief, zodat je opgeslagen artikelen beschikbaar blijven, zelfs wanneer de originele pagina verandert of van het web verdwijnt.

Door Readeck zelf te hosten op je eigen VPS houd je je leeslijst, markeringen en labels volledig onder controle, zonder tracking door derden, zonder kosten per account en zonder risico dat een betaalde dienst wordt stopgezet. Een enkele Go-binary, ondersteund door SQLite, betekent een zeer laag resourcegebruik en een soepele ervaring, zelfs op kleine VPS-abonnementen.