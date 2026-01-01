Implementeer Readeck met één-klik installatie.
Zelfgehoste read-it-later en bladwijzerbeheerder die de leesbare inhoud van elke webpagina voor altijd opslaat.
Kies een VPS-plan voor Readeck
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Readeck kunt bouwen
Readeck is een lichtgewicht, open source bladwijzerbeheerder en lees-het-later-applicatie die de leesbare tekst, afbeeldingen en artikelen van elke URL vastlegt op het moment dat je deze opslaat. Elke bladwijzer wordt opgeslagen als een enkel, onveranderlijk ZIP-archief, zodat je opgeslagen artikelen beschikbaar blijven, zelfs wanneer de originele pagina verandert of van het web verdwijnt.
Door Readeck zelf te hosten op je eigen VPS houd je je leeslijst, markeringen en labels volledig onder controle, zonder tracking door derden, zonder kosten per account en zonder risico dat een betaalde dienst wordt stopgezet. Een enkele Go-binary, ondersteund door SQLite, betekent een zeer laag resourcegebruik en een soepele ervaring, zelfs op kleine VPS-abonnementen.
Belangrijkste kenmerken van Readeck
Langetermijnarchivering
Elke bladwijzer wordt opgeslagen als een onveranderlijk ZIP-archief, zodat opgeslagen artikelen leesbaar blijven, zelfs wanneer de originele pagina verdwenen is.
EPUB en OPDS Export
Exporteer elk artikel of elke collectie naar EPUB en krijg toegang tot je bibliotheek rechtstreeks vanaf e-readers die OPDS-catalogi ondersteunen.
Hoogtepunten en Labels
Markeer belangrijke passages en organiseer bladwijzers met labels, favorieten en archieven om ze later snel terug te vinden.
Slimme collecties
Sla zoekopdrachten op als collecties om bladwijzers automatisch te groeperen op label, site of elk ander filter dat je definieert.
Fulltext zoeken
Zoek in artikeltitels, inhoud en labels om direct elk fragment uit je opgeslagen bibliotheek te vinden.
Browserextensies
Sla pagina's op met één klik via de officiële Firefox- en Chrome-extensies, zonder kopiëren en plakken.
Waarom Readeck op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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