Pulse is een open source, realtime monitoringdashboard dat je een enkel, uniform overzicht geeft van je Proxmox VE-clusters, Proxmox Backup Server-instanties, Docker-hosts en Kubernetes-workloads. Het peilt continu elk verbonden knooppunt en streamt CPU-, geheugen-, opslag- en netwerkstatistieken naar een snelle webinterface, zodat je druk op een virtuele machine, container of back-updatastore kunt detecteren op het moment dat het gebeurt, in plaats van na een storing.

Omdat Pulse zelf gehost is, blijven alle referenties en statistieken op infrastructuur die je beheert, zonder telemetrie van derden en zonder licenties per knooppunt. Door het op je eigen VPS te draaien, blijft het dashboard bereikbaar, zelfs wanneer een gemonitorde host problemen ondervindt, en configureerbare drempelwaarschuwingen informeren je via e-mail, webhooks of chat voordat kleine problemen leiden tot downtime.