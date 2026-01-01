Implementeer Pulse in één-klik-installatie.
Realtime monitoringdashboard voor Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker en Kubernetes met waarschuwingen en historische metingen.
Kies een VPS-plan voor Pulse
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Pulse kunt bouwen
Pulse is een open source, realtime monitoringdashboard dat je een enkel, uniform overzicht geeft van je Proxmox VE-clusters, Proxmox Backup Server-instanties, Docker-hosts en Kubernetes-workloads. Het peilt continu elk verbonden knooppunt en streamt CPU-, geheugen-, opslag- en netwerkstatistieken naar een snelle webinterface, zodat je druk op een virtuele machine, container of back-updatastore kunt detecteren op het moment dat het gebeurt, in plaats van na een storing.
Omdat Pulse zelf gehost is, blijven alle referenties en statistieken op infrastructuur die je beheert, zonder telemetrie van derden en zonder licenties per knooppunt. Door het op je eigen VPS te draaien, blijft het dashboard bereikbaar, zelfs wanneer een gemonitorde host problemen ondervindt, en configureerbare drempelwaarschuwingen informeren je via e-mail, webhooks of chat voordat kleine problemen leiden tot downtime.
Belangrijkste kenmerken van Pulse
Uniform Proxmox-overzicht
Monitor meerdere Proxmox VE-clusters en Proxmox Backup Server-instanties vanaf één dashboard, met statistieken per VM, per container en per datastore.
Realtime streamingmetrieken
Live CPU-, geheugen-, schijf- en netwerkgegevens worden continu bijgewerkt via WebSocket, zodat je belastingswijzigingen ziet zodra ze optreden.
Docker- en Kubernetes-monitoring
Volg het resourcegebruik van containers en pods naast jouw Proxmox-hosts voor een consistent beeld over virtuele machines en containers.
Configureerbare drempelwaarschuwingen
Stel limieten in voor CPU, geheugen, opslag of temperatuur en ontvang meldingen via e-mail, webhook of chat voordat problemen escaleren.
Agentloze API-polling
Pulse maakt verbinding met Proxmox via API-tokens, dus er hoeft niets extra's geïnstalleerd te worden op de nodes die het bewaakt.
Waarom Pulse op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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