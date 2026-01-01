Implementeer Chroma met één klik.
Open-source vector database voor AI-applicaties, semantisch zoeken en retrieval-augmented generation pijplijnen.
Kies een VPS-plan voor Chroma
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Chroma kunt bouwen
Chroma is een open-source embeddingdatabase die speciaal is gebouwd voor AI-toepassingen die high-dimensionale vector-embeddings moeten opslaan, indexeren en bevragen. Het integreert native met LangChain, LlamaIndex en de OpenAI SDK, waardoor het de snelste manier is om semantische zoek- en retrieval-augmented generation (RAG)-mogelijkheden toe te voegen aan elke applicatie zonder aangepaste vectorinfrastructuur te bouwen.
Chroma zelf hosten op je VPS houdt je embeddings, documentgegevens en zoekpatronen onder je controle, zonder kosten per query en met de flexibiliteit om resources aan te passen naarmate je collectie groeit.
Belangrijkste kenmerken van Chroma
RAG-pipeline klaar
Ontworpen als de ophaallaag voor LLM-applicaties, zodat je modelantwoorden kunt baseren op je eigen documenten met minimale integratiewerkzaamheden.
Kaderintegraties
Native ondersteuning voor LangChain, LlamaIndex en de OpenAI SDK betekent dat je bestaande AI-code verbinding maakt met Chroma met slechts een paar regels configuratie.
Metadatafiltering
Combineer vectorgelijkheidszoekopdracht met gestructureerde metadatafilters om resultaten te verfijnen op datum, categorie of elk aangepast attribuut zonder nabewerking.
Meerdere Afstandsmetrieken
Kies cosinusgelijkheid, L2-afstand of inproduct per collectie om overeen te komen met de metriek waarmee jouw embeddingmodel is getraind voor nauwkeurige resultaten.
Persistente opslag
Embeddings en indexen overleven herstarts en updates, zodat jouw kennisbank intact blijft zonder documenten opnieuw te indexeren na elke implementatiewijziging.
Waarom Chroma op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.