Chroma is een open-source embeddingdatabase die speciaal is gebouwd voor AI-toepassingen die high-dimensionale vector-embeddings moeten opslaan, indexeren en bevragen. Het integreert native met LangChain, LlamaIndex en de OpenAI SDK, waardoor het de snelste manier is om semantische zoek- en retrieval-augmented generation (RAG)-mogelijkheden toe te voegen aan elke applicatie zonder aangepaste vectorinfrastructuur te bouwen.

Chroma zelf hosten op je VPS houdt je embeddings, documentgegevens en zoekpatronen onder je controle, zonder kosten per query en met de flexibiliteit om resources aan te passen naarmate je collectie groeit.