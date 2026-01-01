Implementeer Hermes WebUI met één-klik-installatie.
Full-stack Hermes-implementatie die de Hermes AI-agent koppelt aan een snelle, zelf gehoste webchat-UI.
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Wat je met Hermes WebUI kunt bouwen
Hermes WebUI is een lichtgewicht open-source webapp die de Hermes AI-agent — een zelfverbeterende, altijd-actieve agent van Nous Research — naar je browser brengt met bijna 1:1 CLI-pariteit. Deze template bundelt de WebUI samen met de upstream Hermes Agent-gateway, zodat één enkele implementatie je zowel het chat-oppervlak in de browser als de langlopende agent die het aandrijft geeft.
Zelf-hosten van Hermes WebUI op je eigen VPS houdt je gesprekken, agentgeheugen, vaardigheden en provider API-sleutels op infrastructuur die je beheert. Je kiest de modelproviders, je behoudt de sessies en je bereikt de agent veilig vanaf desktop of mobiel zonder gegevens via een SaaS van derden te verzenden.
Belangrijkste kenmerken van Hermes WebUI
Gebundelde Agent + WebUI
Levert de upstream Hermes Agent-gateway en de WebUI samen met een gedeeld statusvolume, zodat sessies, vaardigheden en geheugen herstarts overleven en opnieuw worden gebruikt door beide interfaces.
Volledige CLI-pariteit
Alles wat je kunt doen in de Hermes-terminal — chat, tools, planning, geheugen, vaardigheden — is bereikbaar via dezelfde webinterface.
Drie-paneel werkruimte-indeling
Sessies en navigatie aan de linkerkant, chat in het midden, en een live werkruimtebestandsbrowser aan de rechterkant met inline voorbeelden.
Streaming met Toolkaarten
Server-sent token streaming, inline tool call cards, Mermaid-diagrammen, syntaxismarkering en een contextgebruiksring ingebouwd in de voettekst van de composer.
Mobiel-eerst PWA
Responsieve mobiele lay-out met hamburgermenu en aanraakbediening — installeer het op je startscherm en bestuur Hermes vanaf je telefoon.
Aanbiederonafhankelijke modellen
Koppel OpenAI-, Anthropic-, Google- of OpenRouter-sleutels tijdens de implementatie en schakel tussen modellen via een dynamisch keuzemenu in de gebruikersinterface.
Waarom Hermes WebUI op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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