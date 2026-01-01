Hermes WebUI is een lichtgewicht open-source webapp die de Hermes AI-agent — een zelfverbeterende, altijd-actieve agent van Nous Research — naar je browser brengt met bijna 1:1 CLI-pariteit. Deze template bundelt de WebUI samen met de upstream Hermes Agent-gateway, zodat één enkele implementatie je zowel het chat-oppervlak in de browser als de langlopende agent die het aandrijft geeft.

Zelf-hosten van Hermes WebUI op je eigen VPS houdt je gesprekken, agentgeheugen, vaardigheden en provider API-sleutels op infrastructuur die je beheert. Je kiest de modelproviders, je behoudt de sessies en je bereikt de agent veilig vanaf desktop of mobiel zonder gegevens via een SaaS van derden te verzenden.