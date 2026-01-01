Implementeer Bionic GPT in één-klik-installatie.
Zelf-gehost on-premise ChatGPT-alternatief met teamchat, RAG-aangedreven assistenten en rolgebaseerde toegangscontrole voor bedrijven.
Kies een VPS-plan voor Bionic GPT
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Bionic GPT kunt bouwen
Bionic GPT is een open-source on-premise vervanging voor ChatGPT, ontworpen voor organisaties die generatieve AI nodig hebben terwijl gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Gebouwd rond een krachtige Rust-kern, combineert het een bekende ChatGPT-achtige interface met zakelijke functies zoals teamwerkruimtes, op rollen gebaseerd toegangsbeheer, audit trails en agentic Retrieval-Augmented Generation-pijplijnen voor elk documentformaat.
Door Bionic GPT zelf te hosten op je VPS blijven prompts, chatgeschiedenis, embeddings en geüploade documenten binnen de infrastructuur die jij beheert, zonder kosten per gebruiker of gegevensdeling met derden. Het platform maakt verbinding met elk OpenAI-compatibel model — lokale Ollama-instanties of externe providers — en omvat PostgreSQL met pgvector voor semantische zoekopdrachten plus een speciale RAG-engine voor documentinvoer en embedding-generatie.
Belangrijkste kenmerken van Bionic GPT
Vertrouwde chatervaring
Een verfijnde ChatGPT-achtige interface met chatgeschiedenis en volledige thematisering laat teams de tool adopteren zonder omscholing, terwijl een snelle Rust UI interacties snel houdt.
Agentische RAG-assistenten
Bouw assistenten gebaseerd op jouw eigen documenten — PDF, HTML, CSV, PPTX, en meer — met no-code chunking, embeddings en systeemprompts die geconfigureerd zijn via de web-UI.
Teams en RBAC
Organiseer gebruikers in geïsoleerde teamwerkruimtes, beheer functietoegang via rollen vanuit je SSO, en dwing per-rol tokengebruikslimieten af om de modelcapaciteit eerlijk te verdelen.
Breng een willekeurige LLM
Maak verbinding met lokale modellen via Ollama of externe providers met behulp van OpenAI-compatibele API's, en laat gebruikers wisselen tussen modellen zonder het gesprek te verlaten.
Privacy door ontwerp
Documenten, embeddings en chatgeschiedenis blijven binnen je VPS, met Postgres beveiliging op rijniveau en minimale, vanaf nul opgebouwde containers die diepgaande verdediging bieden.
Waarom Bionic GPT op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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