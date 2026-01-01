Tot wel 69% korting op Bionic GPT

Implementeer Bionic GPT in één-klik-installatie.

Zelf-gehost on-premise ChatGPT-alternatief met teamchat, RAG-aangedreven assistenten en rolgebaseerde toegangscontrole voor bedrijven.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
 5,49 /mnd
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30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer Bionic GPT in één-klik-installatie.

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69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
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KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
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Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Bionic GPT kunt bouwen

Bionic GPT is een open-source on-premise vervanging voor ChatGPT, ontworpen voor organisaties die generatieve AI nodig hebben terwijl gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Gebouwd rond een krachtige Rust-kern, combineert het een bekende ChatGPT-achtige interface met zakelijke functies zoals teamwerkruimtes, op rollen gebaseerd toegangsbeheer, audit trails en agentic Retrieval-Augmented Generation-pijplijnen voor elk documentformaat.

Door Bionic GPT zelf te hosten op je VPS blijven prompts, chatgeschiedenis, embeddings en geüploade documenten binnen de infrastructuur die jij beheert, zonder kosten per gebruiker of gegevensdeling met derden. Het platform maakt verbinding met elk OpenAI-compatibel model — lokale Ollama-instanties of externe providers — en omvat PostgreSQL met pgvector voor semantische zoekopdrachten plus een speciale RAG-engine voor documentinvoer en embedding-generatie.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Bionic GPT

Vertrouwde chatervaring

Een verfijnde ChatGPT-achtige interface met chatgeschiedenis en volledige thematisering laat teams de tool adopteren zonder omscholing, terwijl een snelle Rust UI interacties snel houdt.

Agentische RAG-assistenten

Bouw assistenten gebaseerd op jouw eigen documenten — PDF, HTML, CSV, PPTX, en meer — met no-code chunking, embeddings en systeemprompts die geconfigureerd zijn via de web-UI.

Teams en RBAC

Organiseer gebruikers in geïsoleerde teamwerkruimtes, beheer functietoegang via rollen vanuit je SSO, en dwing per-rol tokengebruikslimieten af om de modelcapaciteit eerlijk te verdelen.

Breng een willekeurige LLM

Maak verbinding met lokale modellen via Ollama of externe providers met behulp van OpenAI-compatibele API's, en laat gebruikers wisselen tussen modellen zonder het gesprek te verlaten.

Privacy door ontwerp

Documenten, embeddings en chatgeschiedenis blijven binnen je VPS, met Postgres beveiliging op rijniveau en minimale, vanaf nul opgebouwde containers die diepgaande verdediging bieden.

Waarom Bionic GPT op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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