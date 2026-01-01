Bionic GPT is een open-source on-premise vervanging voor ChatGPT, ontworpen voor organisaties die generatieve AI nodig hebben terwijl gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Gebouwd rond een krachtige Rust-kern, combineert het een bekende ChatGPT-achtige interface met zakelijke functies zoals teamwerkruimtes, op rollen gebaseerd toegangsbeheer, audit trails en agentic Retrieval-Augmented Generation-pijplijnen voor elk documentformaat.

Door Bionic GPT zelf te hosten op je VPS blijven prompts, chatgeschiedenis, embeddings en geüploade documenten binnen de infrastructuur die jij beheert, zonder kosten per gebruiker of gegevensdeling met derden. Het platform maakt verbinding met elk OpenAI-compatibel model — lokale Ollama-instanties of externe providers — en omvat PostgreSQL met pgvector voor semantische zoekopdrachten plus een speciale RAG-engine voor documentinvoer en embedding-generatie.