Implementeer FreshRSS met één klik.
Lichtgewicht zelfgehoste RSS-feed aggregator voor het beheren van al jouw favoriete websites en nieuwsbronnen op één plek.
Kies een VPS-plan voor FreshRSS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met FreshRSS kunt bouwen
FreshRSS is een gratis, zelfgehoste RSS- en Atom-lezer die al je informatiebronnen samenbrengt in één snelle leesinterface. Gebouwd met PHP en met minimale systeembronnen, ondersteunt het implementaties voor meerdere gebruikers, uitgebreide sneltoetsen, geavanceerde filtering en het ophalen van volledige artikelinhoud — zodat je nooit elke bron afzonderlijk hoeft te bezoeken. Het mobiel-responsieve ontwerp en de API-compatibiliteit met lezers van derden zoals Reeder en NetNewsWire maken het een complete vervanging voor stopgezette diensten zoals Google Reader.
FreshRSS zelf hosten op je VPS betekent 24/7 feedupdates, ongeacht je lokale internetverbinding, volledige privacy over je leesgewoonten en geen algoritme dat bepaalt wat je ziet. Je zorgvuldig samengestelde abonnementen en leesgeschiedenis blijven behouden in persistente opslag, veilig bij containerupdates.
Belangrijkste kenmerken van FreshRSS
Ondersteuning voor meerdere gebruikers
Maak aparte accounts met individuele abonnementen en leesvoorkeuren, waardoor het geschikt is voor gezinnen en teams.
Geavanceerde filtering
Filter artikelen op trefwoorden, auteurs of aangepaste regels en zoek in alle feeds om direct inhoud te vinden.
Lees-API's van derden
Compatibel met de Fever- en Google Reader-API's, zodat populaire mobiele apps zoals Reeder en Unread kunnen synchroniseren met je instantie.
Volledig artikel ophalen
Haal de volledige artikelinhoud op voor feeds die alleen samenvattingen publiceren, zodat alles leesbaar blijft binnen één interface.
OPML Import en Export
Migreer je abonnementen van elke feedreader met behulp van standaard OPML-bestanden, zonder handmatige herinvoer.
Waarom FreshRSS op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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