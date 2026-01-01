FreshRSS is een gratis, zelfgehoste RSS- en Atom-lezer die al je informatiebronnen samenbrengt in één snelle leesinterface. Gebouwd met PHP en met minimale systeembronnen, ondersteunt het implementaties voor meerdere gebruikers, uitgebreide sneltoetsen, geavanceerde filtering en het ophalen van volledige artikelinhoud — zodat je nooit elke bron afzonderlijk hoeft te bezoeken. Het mobiel-responsieve ontwerp en de API-compatibiliteit met lezers van derden zoals Reeder en NetNewsWire maken het een complete vervanging voor stopgezette diensten zoals Google Reader.

FreshRSS zelf hosten op je VPS betekent 24/7 feedupdates, ongeacht je lokale internetverbinding, volledige privacy over je leesgewoonten en geen algoritme dat bepaalt wat je ziet. Je zorgvuldig samengestelde abonnementen en leesgeschiedenis blijven behouden in persistente opslag, veilig bij containerupdates.