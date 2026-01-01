Twenty is een next-gen open-source CRM dat ontwikkelingsteams volledige controle geeft over hun klantrelatieworkflows. In tegenstelling tot rigide SaaS CRM's, laat Twenty je elk veld, object en elke relatie aanpassen om precies aan te sluiten bij jouw bedrijfsprocessen via een flexibel datamodel.

Zelf-hosting van Twenty op een VPS houdt alle klantgegevens privé en elimineert licentiekosten per gebruiker. De API-first architectuur betekent dat elke aangepaste integratie of automatisering mogelijk is, en de moderne interface kan concurreren met commerciële alternatieven terwijl het je volledige eigendom geeft over jouw CRM-infrastructuur.