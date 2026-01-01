Implementeer Twenty met één klik installatie.
Modern open-source CRM met een aanpasbaar datamodel, API-first ontwerp en flexibele workflowautomatisering.
Kies een VPS-plan voor Twenty
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Twenty kunt bouwen
Twenty is een next-gen open-source CRM dat ontwikkelingsteams volledige controle geeft over hun klantrelatieworkflows. In tegenstelling tot rigide SaaS CRM's, laat Twenty je elk veld, object en elke relatie aanpassen om precies aan te sluiten bij jouw bedrijfsprocessen via een flexibel datamodel.
Zelf-hosting van Twenty op een VPS houdt alle klantgegevens privé en elimineert licentiekosten per gebruiker. De API-first architectuur betekent dat elke aangepaste integratie of automatisering mogelijk is, en de moderne interface kan concurreren met commerciële alternatieven terwijl het je volledige eigendom geeft over jouw CRM-infrastructuur.
Belangrijkste kenmerken van Twenty
Aanpasbaar datamodel
Voeg aangepaste objecten, velden en relaties toe om precies bij jouw bedrijfsstructuur te passen, zonder backendcode te schrijven.
API-first design
Een volledige GraphQL- en REST API laat je Twenty integreren met elke externe tool, elk automatiseringsplatform of elke aangepaste applicatie.
Kanban en lijstweergaven
Schakel tussen Kanban-pijplijnweergaven en tabeloverzichten om deals en contacten te beheren in het formaat dat bij jouw workflow past.
E-mailintegratie
Koppel Gmail of andere e-mailproviders om communicatie automatisch direct vast te leggen bij contacten en deals.
Geen kosten per gebruiker
Zelfhosting elimineert terugkerende CRM-licentiekosten, waardoor Twenty kosteneffectief is voor groeiende verkoopteams.
Waarom Twenty op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.