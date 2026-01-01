Implementeer BookStack met één klik installatie.
Zelf-gehost wikiplatform met een gestructureerde hiërarchie van boeken, hoofdstukken en pagina's voor georganiseerde teamdocumentatie.
Kies een VPS-plan voor BookStack
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met BookStack kunt bouwen
BookStack is een gratis, open-source wiki gebouwd op Laravel die documentatie organiseert in een hiërarchie met drie niveaus van Boeken, Hoofdstukken en Pagina's — wat overeenkomt met hoe mensen van nature denken over gestructureerde inhoud. Een WYSIWYG-editor, ingebouwde Markdown-modus en draw.io-diagramintegratie betekenen dat teams documentatie kunnen schrijven en illustreren zonder het platform te verlaten.
Door BookStack zelf te hosten op je eigen VPS blijft gevoelige interne documentatie — runbooks, architectuurbeslissingen, HR-beleid — volledig binnen je infrastructuur, zonder kosten per gebruiker en zonder toegang van derden tot je inhoud. Op rollen gebaseerde machtigingen laten je precies bepalen wie elk gedeelte van de kennisbank kan lezen of bewerken.
Belangrijkste kenmerken van BookStack
Gestructureerde hiërarchie
Boeken, hoofdstukken en pagina's houden documentatie georganiseerd en navigeerbaar naarmate de kennisbank groeit tot duizenden vermeldingen.
WYSIWYG- en Markdown-editors
Schrijvers kiezen hun gewenste bewerkingservaring — een visuele blokeditor of ruwe Markdown met live voorbeeldweergave — per pagina.
Rolgebaseerde machtigingen
Fijnmazige toegangscontrole op boek-, hoofdstuk- en paginaniveau stelt je in staat om documentatie te segmenteren tussen teams, contractanten en openbare lezers.
Fulltext zoeken
Snel zoeken door alle paginatekst, koppen en metadata betekent dat gebruikers antwoorden vinden zonder te hoeven weten waar inhoud is opgeslagen.
Paginarevisiegeschiedenis
Elke bewerking wordt van versies voorzien met diff-weergave en terugdraaien met één klik, wat zorgt voor een controletraject en vangnet voor gezamenlijke documentatie.
Waarom BookStack op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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