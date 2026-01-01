BookStack is een gratis, open-source wiki gebouwd op Laravel die documentatie organiseert in een hiërarchie met drie niveaus van Boeken, Hoofdstukken en Pagina's — wat overeenkomt met hoe mensen van nature denken over gestructureerde inhoud. Een WYSIWYG-editor, ingebouwde Markdown-modus en draw.io-diagramintegratie betekenen dat teams documentatie kunnen schrijven en illustreren zonder het platform te verlaten.

Door BookStack zelf te hosten op je eigen VPS blijft gevoelige interne documentatie — runbooks, architectuurbeslissingen, HR-beleid — volledig binnen je infrastructuur, zonder kosten per gebruiker en zonder toegang van derden tot je inhoud. Op rollen gebaseerde machtigingen laten je precies bepalen wie elk gedeelte van de kennisbank kan lezen of bewerken.