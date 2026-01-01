Zenfeed is een open-source AI-informatiehub die een klassieke RSS-lezer combineert met een persoonlijke LLM-secretaris. In plaats van te verdrinken in ruwe feeds, wordt elk artikel door een configureerbare pijplijn geleid die de inhoud samenvat, classificeert met aangepaste prompts en deze insluit in een semantische index die je in natuurlijke taal kunt bevragen. Trackingregels zetten willekeurige onderwerpen om in terugkerende taken die geplande briefings, monitoringoverzichten of webhookmeldingen leveren wanneer overeenkomende inhoud verschijnt.

Zelf-hosten van Zenfeed op je eigen VPS houdt je abonnementslijst, leesgeschiedenis en je LLM API-sleutel op infrastructuur die je beheert. De template bundelt de web-UI, de Zenfeed-engine met permanente opslag en een privé RSSHub-instantie, zodat je je kunt abonneren op duizenden bronnen die geen native RSS-feeds blootstellen.