Implementeer Zenfeed met één klik installatie.
AI-aangedreven RSS-hub die je feeds samenvat, semantisch zoekt en routeert naar bruikbare meldingen en briefings.
Kies een VPS-plan voor Zenfeed
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Zenfeed kunt bouwen
Zenfeed is een open-source AI-informatiehub die een klassieke RSS-lezer combineert met een persoonlijke LLM-secretaris. In plaats van te verdrinken in ruwe feeds, wordt elk artikel door een configureerbare pijplijn geleid die de inhoud samenvat, classificeert met aangepaste prompts en deze insluit in een semantische index die je in natuurlijke taal kunt bevragen. Trackingregels zetten willekeurige onderwerpen om in terugkerende taken die geplande briefings, monitoringoverzichten of webhookmeldingen leveren wanneer overeenkomende inhoud verschijnt.
Zelf-hosten van Zenfeed op je eigen VPS houdt je abonnementslijst, leesgeschiedenis en je LLM API-sleutel op infrastructuur die je beheert. De template bundelt de web-UI, de Zenfeed-engine met permanente opslag en een privé RSSHub-instantie, zodat je je kunt abonneren op duizenden bronnen die geen native RSS-feeds blootstellen.
Belangrijkste kenmerken van Zenfeed
AI-samenvattingen
Elk artikel wordt door een LLM gehaald dat een beknopte samenvatting produceert, zodat je tientallen bronnen in minuten in plaats van uren kunt scannen.
Semantisch zoeken
Een embedding-index laat je zoeken in je leesgeschiedenis in natuurlijke taal en gerelateerde verhalen naar boven halen over feeds en tijd heen.
Geplande briefings
Stel terugkerende taken in die dagelijkse of wekelijkse samenvattingen samenstellen van wat het belangrijkst is en deze leveren via e-mail of webhook.
Onderwerpmonitoring
Stel trackingregels in met aangepaste prompts die meldingen activeren wanneer nieuwe artikelen overeenkomen met een onderwerp, bedrijf of trefwoord.
Gebundelde RSSHub
Een ingebouwde RSSHub-instantie zet duizenden sites zonder ingebouwde feeds om in abonnementen die je door de AI-pijplijn kunt leiden.
Openen MCP-server
Fungeert als een Model Context Protocol server zodat AI-clients zoals Cherry Studio direct kunnen chatten met jouw persoonlijke feedbibliotheek.
Waarom Zenfeed op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.