Open-source Zapier-alternatief voor het verbinden van apps en het automatiseren van workflows zonder programmeren.
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Wat je met Automatisch kunt bouwen
Automatisch is een open-source workflowautomatiseringsplatform waarmee je applicaties kunt verbinden en repetitieve taken kunt automatiseren via een visuele, no-code interface. Net als Zapier of Make, creëer je flows die acties activeren tussen services — maar met Automatisch blijven al je gegevens en automatiseringslogica op je eigen server zonder prijs per taak of gebruiksbeperkingen.
Zelf-hosting van Automatisch betekent dat je API-gegevens, workflowdata en bedrijfslogica je infrastructuur nooit verlaten. Deze implementatie omvat PostgreSQL voor workflowopslag, Redis voor taakwachtrijen en een toegewijd workerproces voor betrouwbare achtergronduitvoering. Log in met de standaardgegevens en wijzig deze onmiddellijk via de instellingen.
Belangrijkste kenmerken van Automatisch
Visuele flowbouwer
Maak automatiseringsworkflows door triggers en acties te verbinden in een drag-and-drop interface zonder code te schrijven.
App-integraties
Maak verbinding met populaire services zoals Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio en nog veel meer via ingebouwde connectoren.
Webhook-triggers
Start werkstromen op basis van externe gebeurtenissen met behulp van inkomende webhooks voor real-time automatisering vanuit elke bron.
Voorwaardelijke logica
Voeg filters en voorwaarden toe aan werkstromen, zodat acties alleen worden uitgevoerd wanneer aan specifieke criteria wordt voldaan.
Achtergrondwerker
Toegewijd werkproces zorgt voor betrouwbare uitvoering van langlopende en geplande automatiseringstaken.
Waarom Automatisch op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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