Automatisch is een open-source workflowautomatiseringsplatform waarmee je applicaties kunt verbinden en repetitieve taken kunt automatiseren via een visuele, no-code interface. Net als Zapier of Make, creëer je flows die acties activeren tussen services — maar met Automatisch blijven al je gegevens en automatiseringslogica op je eigen server zonder prijs per taak of gebruiksbeperkingen.

Zelf-hosting van Automatisch betekent dat je API-gegevens, workflowdata en bedrijfslogica je infrastructuur nooit verlaten. Deze implementatie omvat PostgreSQL voor workflowopslag, Redis voor taakwachtrijen en een toegewijd workerproces voor betrouwbare achtergronduitvoering. Log in met de standaardgegevens en wijzig deze onmiddellijk via de instellingen.