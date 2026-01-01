Loomio is een open-source platform speciaal gebouwd voor gezamenlijke besluitvorming. Groepen kunnen gestructureerde discussies voeren, voorstellen maken, peilingen houden en resultaten vastleggen — allemaal op één plek. In tegenstelling tot algemene chattools houdt Loomio gesprekken gericht op het nemen van duidelijke beslissingen, waardoor het ideaal is voor coöperaties, non-profitorganisaties, gemeenschapsorganisaties en verspreide teams.

Loomio zelf hosten op je eigen VPS houdt ledengegevens volledig onder jouw controle, zonder kosten per gebruiker en zonder afhankelijkheid van een externe dienst. Deze implementatie omvat de volledige Rails webapp, Sidekiq achtergrondworker, PostgreSQL-database, Redis-wachtrij en een Hocuspocus-server voor realtime gezamenlijk documenten bewerken.