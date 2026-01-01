Implementeer Loomio met één klik.
Open source platform voor gezamenlijke besluitvorming voor groepen om voorstellen te bespreken, peilingen te houden en samen beslissingen te nemen.
Kies een VPS-plan voor Loomio
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Loomio kunt bouwen
Loomio is een open-source platform speciaal gebouwd voor gezamenlijke besluitvorming. Groepen kunnen gestructureerde discussies voeren, voorstellen maken, peilingen houden en resultaten vastleggen — allemaal op één plek. In tegenstelling tot algemene chattools houdt Loomio gesprekken gericht op het nemen van duidelijke beslissingen, waardoor het ideaal is voor coöperaties, non-profitorganisaties, gemeenschapsorganisaties en verspreide teams.
Loomio zelf hosten op je eigen VPS houdt ledengegevens volledig onder jouw controle, zonder kosten per gebruiker en zonder afhankelijkheid van een externe dienst. Deze implementatie omvat de volledige Rails webapp, Sidekiq achtergrondworker, PostgreSQL-database, Redis-wachtrij en een Hocuspocus-server voor realtime gezamenlijk documenten bewerken.
Belangrijkste kenmerken van Loomio
Gestructureerde voorstellen
Maak tijdgebonden voorstellen met opties voor akkoord, niet akkoord, onthouden en blokkeren, zodat groepen verantwoorde beslissingen kunnen nemen met een duidelijk audittrail.
Flexibele peilingen
Voer voorkeurstemmen, puntstemmen, scorepeilingen en peilingen voor vergadertijden uit om genuanceerde groepsinbreng te verzamelen die verder gaat dan simpele ja/nee-vragen.
Discussieketens
Houd gesprekken georganiseerd met geneste opmerkingen en contextuele reacties, zodat belangrijke context nooit verloren gaat in een druk chatkanaal.
Realtime samenwerking
Bewerk gezamenlijk voorsteltekst en discussieonderwerpen in realtime met behulp van de ingebouwde Hocuspocus-server, zonder dat een editor van derden nodig is.
Subgroepen en machtigingen
Organiseer leden in subgroepen met onafhankelijke privacy-instellingen en rollen, ter ondersteuning van complexe organisatiestructuren binnen één installatie.
Waarom Loomio op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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