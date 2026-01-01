Implementeer Dependency-Track met één-klik-installatie.
Open-source componentanalyseplatform dat continu software-stuklijsten monitort op kwetsbaarheden, verouderde componenten en licentierisico.
Kies een VPS-plan voor Dependency-Track
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Dependency-Track kunt bouwen
Dependency-Track is een vlaggenschipproject van OWASP dat beveiligings- en engineeringteams doorlopend inzicht biedt in risico's in de softwareleveringsketen. Het verwerkt Software Bill of Materials (SBOM)-documenten in CycloneDX-formaat en analyseert elk onderdeel aan de hand van gezaghebbende kwetsbaarheidsbronnen, waaronder de National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index en VulnDB — zodat een enkele CVE-openbaarmaking onmiddellijk verschijnt in elk project dat de getroffen bibliotheek gebruikt.
Door Dependency-Track zelf te hosten, blijven SBOM's en kwetsbaarheidsbevindingen over jouw bedrijfseigen applicaties volledig binnen jouw infrastructuur, wat van belang is voor organisaties die onderhevig zijn aan regelgevende of contractuele beperkingen met betrekking tot waar supply-chain telemetrie mag worden opgeslagen. De door PostgreSQL ondersteunde implementatie behoudt een volledig auditlogboek van componentinventarissen en beleidsbeslissingen voor elke release.
Belangrijkste kenmerken van Dependency-Track
SBOM-verwerking
Accepteert CycloneDX-stuklijsten rechtstreeks van CI/CD-pijplijnen, buildtools en SCA-scanners — geen agentinstallatie vereist op applicatiehosts.
Informatie over kwetsbaarheden uit meerdere bronnen
Koppelt elk onderdeel aan de NVD, GitHub Advisories, OSS Index en VulnDB, zodat nieuw bekendgemaakte CVE's onmiddellijk zichtbaar worden in alle getroffen projecten.
Beleidsengine
Definieer en handhaaf beleid voor de kwetsbaarheidsgraad, licentiefamilies en componentleeftijd, en laat CI-builds mislukken wanneer projecten de organisatiestandaarden schenden.
Licentieconformiteit
Identificeert elke licentie in de afhankelijkheidsgrafiek en signaleert incompatibele of beperkte licenties voordat deze in een release worden opgenomen.
EPSS en exploitcontext
Prioriteert bevindingen met behulp van het Exploit Prediction Scoring System en indicatoren van bekende exploits, waarbij de herstelinspanning wordt gericht op de kwetsbaarheden die het meest waarschijnlijk worden aangevallen.
REST-API en webhooks
Volledige REST API en uitgaande meldingen naar Slack, Microsoft Teams, Jira en webhooks laten je bevindingen koppelen aan bestaande ticket- en waarschuwingsworkflows.
Waarom Dependency-Track op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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