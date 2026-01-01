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Open-source componentanalyseplatform dat continu software-stuklijsten monitort op kwetsbaarheden, verouderde componenten en licentierisico.

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1 vCPU core
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4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
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8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
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4 vCPU cores
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Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Dependency-Track kunt bouwen

Dependency-Track is een vlaggenschipproject van OWASP dat beveiligings- en engineeringteams doorlopend inzicht biedt in risico's in de softwareleveringsketen. Het verwerkt Software Bill of Materials (SBOM)-documenten in CycloneDX-formaat en analyseert elk onderdeel aan de hand van gezaghebbende kwetsbaarheidsbronnen, waaronder de National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index en VulnDB — zodat een enkele CVE-openbaarmaking onmiddellijk verschijnt in elk project dat de getroffen bibliotheek gebruikt.

Door Dependency-Track zelf te hosten, blijven SBOM's en kwetsbaarheidsbevindingen over jouw bedrijfseigen applicaties volledig binnen jouw infrastructuur, wat van belang is voor organisaties die onderhevig zijn aan regelgevende of contractuele beperkingen met betrekking tot waar supply-chain telemetrie mag worden opgeslagen. De door PostgreSQL ondersteunde implementatie behoudt een volledig auditlogboek van componentinventarissen en beleidsbeslissingen voor elke release.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Dependency-Track

SBOM-verwerking

Accepteert CycloneDX-stuklijsten rechtstreeks van CI/CD-pijplijnen, buildtools en SCA-scanners — geen agentinstallatie vereist op applicatiehosts.

Informatie over kwetsbaarheden uit meerdere bronnen

Koppelt elk onderdeel aan de NVD, GitHub Advisories, OSS Index en VulnDB, zodat nieuw bekendgemaakte CVE's onmiddellijk zichtbaar worden in alle getroffen projecten.

Beleidsengine

Definieer en handhaaf beleid voor de kwetsbaarheidsgraad, licentiefamilies en componentleeftijd, en laat CI-builds mislukken wanneer projecten de organisatiestandaarden schenden.

Licentieconformiteit

Identificeert elke licentie in de afhankelijkheidsgrafiek en signaleert incompatibele of beperkte licenties voordat deze in een release worden opgenomen.

EPSS en exploitcontext

Prioriteert bevindingen met behulp van het Exploit Prediction Scoring System en indicatoren van bekende exploits, waarbij de herstelinspanning wordt gericht op de kwetsbaarheden die het meest waarschijnlijk worden aangevallen.

REST-API en webhooks

Volledige REST API en uitgaande meldingen naar Slack, Microsoft Teams, Jira en webhooks laten je bevindingen koppelen aan bestaande ticket- en waarschuwingsworkflows.

Waarom Dependency-Track op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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