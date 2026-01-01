Dependency-Track is een vlaggenschipproject van OWASP dat beveiligings- en engineeringteams doorlopend inzicht biedt in risico's in de softwareleveringsketen. Het verwerkt Software Bill of Materials (SBOM)-documenten in CycloneDX-formaat en analyseert elk onderdeel aan de hand van gezaghebbende kwetsbaarheidsbronnen, waaronder de National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index en VulnDB — zodat een enkele CVE-openbaarmaking onmiddellijk verschijnt in elk project dat de getroffen bibliotheek gebruikt.

Door Dependency-Track zelf te hosten, blijven SBOM's en kwetsbaarheidsbevindingen over jouw bedrijfseigen applicaties volledig binnen jouw infrastructuur, wat van belang is voor organisaties die onderhevig zijn aan regelgevende of contractuele beperkingen met betrekking tot waar supply-chain telemetrie mag worden opgeslagen. De door PostgreSQL ondersteunde implementatie behoudt een volledig auditlogboek van componentinventarissen en beleidsbeslissingen voor elke release.