LibreDesk is een open-source klantenserviceplatform dat gesprekken van e-mail, livechat en andere kanalen consolideert in één teamwerkruimte. Gebouwd voor supportteams van elke omvang, omvat het de volledige supportlevenscyclus — van eerste contact tot oplossing — met tools voor toewijzing, prioritering, SLA-tracking, standaardantwoorden en klanttevredenheidsonderzoeken.

Zelf-hosting van LibreDesk geeft je team volledige eigendom van de gespreksgeschiedenis en klantgegevens, zonder kosten per agent of per ticket. Je beheert de infrastructuur, de integraties en de retentiebeleidsregels, waarbij je je e-mailinboxen en chatwidgets direct verbindt zonder gegevens via een SaaS-platform van derden te routeren.