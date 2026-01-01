Implementeer LibreDesk met een één-klik installatie.
Open source omnichannel klantenserviceplatform met ticketbeheer, live chat, e-mailinboxen en SLA-beheer.
Kies een VPS-plan voor LibreDesk
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LibreDesk kunt bouwen
LibreDesk is een open-source klantenserviceplatform dat gesprekken van e-mail, livechat en andere kanalen consolideert in één teamwerkruimte. Gebouwd voor supportteams van elke omvang, omvat het de volledige supportlevenscyclus — van eerste contact tot oplossing — met tools voor toewijzing, prioritering, SLA-tracking, standaardantwoorden en klanttevredenheidsonderzoeken.
Zelf-hosting van LibreDesk geeft je team volledige eigendom van de gespreksgeschiedenis en klantgegevens, zonder kosten per agent of per ticket. Je beheert de infrastructuur, de integraties en de retentiebeleidsregels, waarbij je je e-mailinboxen en chatwidgets direct verbindt zonder gegevens via een SaaS-platform van derden te routeren.
Belangrijkste kenmerken van LibreDesk
Omnichannel-inboxen
Beheer e-mail, livechat en API-gebaseerde gesprekken vanuit een uniforme inbox, zodat medewerkers nooit tussen tabbladen hoeven te schakelen om te reageren.
SLA-beheer
Stel doelen in voor reactie- en oplostijden per inbox en ontvang geautomatiseerde meldingen voordat de deadlines worden overschreden.
Automatiseringsregels
Activeer automatische toewijzing, tagging, prioriteitswijzigingen en antwoorden op basis van gespreksvoorwaarden en medewerkerbeschikbaarheid.
Standaardantwoorden
Bewaar en doorzoek herbruikbare antwoordtemplates, zodat medewerkers consistent reageren op veelvoorkomende vragen binnen enkele seconden.
CSAT-enquêtes
Verstuur automatisch tevredenheidsonderzoeken na afhandeling en houd scores bij per medewerker, team en inbox over de tijd.
Waarom LibreDesk op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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