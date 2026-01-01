Implementeer ownCloud met één klik installatie.
Open-source platform voor bestandssynchronisatie en -deling dat je een privécloud geeft voor je documenten, foto's en gegevens.
Kies een VPS-plan voor ownCloud
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ownCloud kunt bouwen
ownCloud is een zelfgehost platform voor bestandssynchronisatie en -deling dat het gemak van cloudopslag – overal toegang, synchronisatie tussen apparaten, delen met teamgenoten – volledig binnen je eigen infrastructuur brengt. In tegenstelling tot Google Drive of Dropbox slaat ownCloud je bestanden op je eigen server op, waardoor gevoelige documenten en gegevens onder jouw directe controle blijven.
ownCloud wordt wereldwijd gebruikt door bedrijven, universiteiten en privacybewuste individuen en ondersteunt bestandsversiebeheer, gedetailleerde deelrechten en synchronisatieclients voor Windows, macOS, Linux, iOS en Android. Deze implementatie omvat MariaDB voor betrouwbare gegevensopslag en Redis voor prestatiecaching.
Belangrijkste kenmerken van ownCloud
Cross-device synchronisatie
Desktopclients voor Windows, macOS en Linux plus iOS- en Android-apps houden bestanden automatisch gesynchroniseerd op al je apparaten.
Granulaire bestandsdeling
Deel bestanden en mappen met interne gebruikers of externe gasten, met controle over weergave-, bewerkings- en opnieuw-delen-rechten, en vervaldatums van links.
Bestandsversiebeheer
Elke bestandswijziging creëert een nieuwe versie die je kunt bekijken en herstellen, en beschermt je zo tegen onbedoeld overschrijven en gegevensverlies.
WebDAV toegang
Koppel ownCloud als een netwerkschijf op elk besturingssysteem met behulp van de ingebouwde WebDAV-server, zonder een specifieke synchronisatieclient te installeren.
Appmarktplaats
Breid de functionaliteit uit met apps voor kantoordocumentbewerking, antivirusscanning, LDAP-authenticatie en tweefactorauthenticatie vanuit de ownCloud-marketplace.
Waarom ownCloud op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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