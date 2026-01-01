CryptPad is een open-source, end-to-end versleutelde collaboratieve kantoorsuite. In tegenstelling tot cloud-editors die documenten in platte tekst op de server opslaan, versleutelt CryptPad alles in de browser voordat het de server bereikt — wat betekent dat de host nooit toegang heeft tot wat gebruikers schrijven, tekenen of creëren. Deze zero-knowledge architectuur maakt het geschikt voor teams die gevoelige informatie verwerken, organisaties met strikte gegevensregelgeving, of iedereen die realtime samenwerking wil zonder een serviceprovider te vertrouwen met hun inhoud.

Zelf CryptPad hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over de documenten van je team, gebruikersgegevens en opslag — zonder gebruikslimieten, geen abonnementskosten en geen externe cloud-afhankelijkheid.