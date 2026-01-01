Implementeer CryptPad met één-klikinstallatie.
End-to-end versleutelde samenwerkende kantoorsuite waarbij de server de inhoud van je documenten nooit ziet.
Kies een VPS-plan voor CryptPad
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met CryptPad kunt bouwen
CryptPad is een open-source, end-to-end versleutelde collaboratieve kantoorsuite. In tegenstelling tot cloud-editors die documenten in platte tekst op de server opslaan, versleutelt CryptPad alles in de browser voordat het de server bereikt — wat betekent dat de host nooit toegang heeft tot wat gebruikers schrijven, tekenen of creëren. Deze zero-knowledge architectuur maakt het geschikt voor teams die gevoelige informatie verwerken, organisaties met strikte gegevensregelgeving, of iedereen die realtime samenwerking wil zonder een serviceprovider te vertrouwen met hun inhoud.
Zelf CryptPad hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over de documenten van je team, gebruikersgegevens en opslag — zonder gebruikslimieten, geen abonnementskosten en geen externe cloud-afhankelijkheid.
Belangrijkste kenmerken van CryptPad
Zero-knowledge-versleuteling
Alle documentinhoud wordt in de browser versleuteld voordat het de server bereikt, zodat de host — inclusief jij — nooit opgeslagen documenten kan lezen.
Volledig kantoorpakket
Maak en werk samen aan documenten met opgemaakte tekst, spreadsheets, presentaties, codebestanden, Kanban-borden, whiteboards en formulieren — allemaal in realtime.
Gastsamenwerking
Deel elk document via een link en medewerkers kunnen bewerken zonder een account te registreren, terwijl volledige end-to-end-versleuteling gedurende het hele proces behouden blijft.
Teamschijven
Organiseer documenten in gedeelde teamdrives met mapstructuren en gedetailleerde toegangsrechten voor verschillende leden of groepen.
Geen platte tekst serveropslag
Zelfs als de server is gecompromitteerd, blijven opgeslagen gegevens cijfertekst die niet kunnen worden gelezen zonder de versleutelingssleutels die alleen door cliënten worden beheerd.
Waarom CryptPad op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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