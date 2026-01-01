Implementeer PieFed met Ã©Ã©n-klik-installatie.
Gefedereerd Reddit-achtige linkaggregator en discussieplatform met eersteklas moderatietools en ActivityPub-interoperabiliteit.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PieFed kunt bouwen
PieFed is een open-source gefedereerde linkaggregator en discussieplatform â€” een Lemmy- en Mbin-alternatief geschreven in Python met Flask. Het maakt verbinding met het bredere Fediverse via ActivityPub, zodat gebruikers op Lemmy, Mbin, Mastodon en andere compatibele servers zich kunnen abonneren op communities die jij host, en jouw leden communities overal kunnen volgen.
PieFed onderscheidt zich met een sterke focus op communitygezondheid: ingebouwde vertrouwensniveaus, contentwaarschuwingen, op onderwerpen gebaseerde feedcuratie en gedetailleerde moderatietools zijn de kern van het platform, in plaats van achteraf toegevoegde extensies. Zelf-hosten op jouw VPS houdt inhoudseigendom, moderatiebeleid en ledeninformatie volledig onder jouw controle, zonder algoritmische feedmanipulatie of platformafhankelijkheid.
Belangrijkste kenmerken van PieFed
ActivityPub Federatie
Werkt samen met Lemmy, Mbin, Mastodon en andere Fediverse-diensten, zodat je community's gebruikers binnen het netwerk bereiken zonder ze aan Ã©Ã©n platform te binden.
Eersteklas Moderatie
Vertrouwensniveaus, rapportagewachtrijen, inhoudswaarschuwingen en communityspecifieke regels geven moderators nauwkeurige controle over de discussiekwaliteit vanaf dag Ã©Ã©n.
Thema-gebaseerde feeds
Groepeer gerelateerde communities in onderwerpen en laat gebruikers hele interessengebieden volgen in plaats van zich Ã©Ã©n voor Ã©Ã©n op communities te abonneren.
Stemmen en geneste antwoorden
Bekende Reddit-achtige geneste reacties met up- en downvotes en meerdere sorteervolgordes voor het rangschikken van discussies.
Ingebouwde API
De Alpha API, compatibel met Lemmy-clients, stelt gebruikers in staat om te bladeren en berichten te plaatsen vanaf mobiele en desktop-apps van derden die al in het ecosysteem aanwezig zijn.
Lichtgewicht Python-stack
Flask, PostgreSQL, Redis en Celery draaien efficiÃ«nt op bescheiden VPS-hardware, waardoor er ruimte overblijft voor gemeenschapsgroei zonder infrastructuurkosten.
Waarom PieFed op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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