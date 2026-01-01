PieFed is een open-source gefedereerde linkaggregator en discussieplatform â€” een Lemmy- en Mbin-alternatief geschreven in Python met Flask. Het maakt verbinding met het bredere Fediverse via ActivityPub, zodat gebruikers op Lemmy, Mbin, Mastodon en andere compatibele servers zich kunnen abonneren op communities die jij host, en jouw leden communities overal kunnen volgen.

PieFed onderscheidt zich met een sterke focus op communitygezondheid: ingebouwde vertrouwensniveaus, contentwaarschuwingen, op onderwerpen gebaseerde feedcuratie en gedetailleerde moderatietools zijn de kern van het platform, in plaats van achteraf toegevoegde extensies. Zelf-hosten op jouw VPS houdt inhoudseigendom, moderatiebeleid en ledeninformatie volledig onder jouw controle, zonder algoritmische feedmanipulatie of platformafhankelijkheid.