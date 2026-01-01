Implementeer Fusion RSS met één klik.
Lichtgewicht zelf-gehoste RSS-lezer met een schone web-UI, toetsenbordcombinaties en Fever API-ondersteuning.
Kies een VPS-plan voor Fusion RSS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Fusion RSS kunt bouwen
Fusion is een minimalistische open source RSS-lezer, geschreven in Go, die zich richt op een snelle, afleidingsvrije leesworkflow. Het parseert RSS- en Atom-feeds, ontdekt automatisch feeds van website-URL's en organiseert abonnementen in groepen, terwijl het de ongelezen status, bladwijzers en zoeken in volledige tekst in je bibliotheek bijhoudt.
Door Fusion zelf te hosten op je VPS blijven je abonnementslijst en leesgeschiedenis buiten de diensten van derden, en de Fever API-compatibiliteit laat native mobiele clients zoals Reeder, Unread en FeedMe synchroniseren met je eigen instantie in plaats van een cloud-aggregator.
Belangrijkste kenmerken van Fusion RSS
Fever API-ondersteuning
Synchroniseer artikelen met native iOS-, Android- en desktopclients zoals Reeder, Unread en FeedMe via de ingebouwde Fever-compatibele API.
Toetsenbordgestuurde lezer
Google Reader-achtige sneltoetsen laten je honderden artikelen per sessie doorlopen zonder het toetsenbord te verlaten.
Automatische feeddetectie
Plak elke website-URL en Fusion vindt de RSS- of Atom-feed automatisch, met groepsorganisatie voor nette abonnementslijsten.
Responsieve PWA
Installeerbare progressieve web-app biedt een native leeservaring op telefoons, tablets en desktopbrowsers.
OIDC eenmalige aanmelding
Optionele OpenID Connect-integratie laat je authenticeren tegen Keycloak, Authelia of elke compatibele identiteitsprovider.
Geen opgeblazen AI
Laat opzettelijk AI-samenvattings- en aanbevelingsfuncties weg om de lezer gefocust, lichtgewicht en voorspelbaar te houden.
Waarom Fusion RSS op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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