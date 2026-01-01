Fusion is een minimalistische open source RSS-lezer, geschreven in Go, die zich richt op een snelle, afleidingsvrije leesworkflow. Het parseert RSS- en Atom-feeds, ontdekt automatisch feeds van website-URL's en organiseert abonnementen in groepen, terwijl het de ongelezen status, bladwijzers en zoeken in volledige tekst in je bibliotheek bijhoudt.

Door Fusion zelf te hosten op je VPS blijven je abonnementslijst en leesgeschiedenis buiten de diensten van derden, en de Fever API-compatibiliteit laat native mobiele clients zoals Reeder, Unread en FeedMe synchroniseren met je eigen instantie in plaats van een cloud-aggregator.