Jitsu is een open-source klantdataplatform gebouwd voor engineers als een zelf-gehost alternatief voor Segment. Het legt product- en website-events vast via native SDK's, verwerkt ze met serverless JavaScript-functies en stuurt de resultaten door naar datawarehouses, marketingtools en aangepaste HTTP-endpoints met een latentie van minder dan een seconde.

Jitsu zelf hosten op je VPS houdt elke event-payload, klant-ID en pijplijnconfiguratie op je eigen infrastructuur — geen prijs per event, geen MTU-limieten en geen vendor lock-in. Deze implementatie bundelt Jitsu's volledige event-pipeline (console, ingest, rotor en bulker) samen met PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB en Redpanda, waardoor je een productieklaar CDP krijgt in één enkele Compose-stack.