Implementeer Jitsu met een één-klik-installatie.
Open-source klantgegevensplatform dat productgebeurtenissen vastlegt en deze in realtime streamt naar je datawarehouse, marketingtools en API's.
Kies een VPS-plan voor Jitsu
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Jitsu kunt bouwen
Jitsu is een open-source klantdataplatform gebouwd voor engineers als een zelf-gehost alternatief voor Segment. Het legt product- en website-events vast via native SDK's, verwerkt ze met serverless JavaScript-functies en stuurt de resultaten door naar datawarehouses, marketingtools en aangepaste HTTP-endpoints met een latentie van minder dan een seconde.
Jitsu zelf hosten op je VPS houdt elke event-payload, klant-ID en pijplijnconfiguratie op je eigen infrastructuur — geen prijs per event, geen MTU-limieten en geen vendor lock-in. Deze implementatie bundelt Jitsu's volledige event-pipeline (console, ingest, rotor en bulker) samen met PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB en Redpanda, waardoor je een productieklaar CDP krijgt in één enkele Compose-stack.
Belangrijkste kenmerken van Jitsu
Realtime eventstreaming
Stuurt vastgelegde gebeurtenissen door naar datawarehouses en SaaS-bestemmingen binnen enkele seconden, en voedt zo livedashboards, doelgroepen en productanalyses.
Standaard magazijnbestemmingen
Laadt gebeurtenissen rechtstreeks in Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres en S3 met ingebouwd schemabeheer — geen aparte ETL-tool vereist.
JavaScript-functies
Filter, verrijk en transformeer gebeurtenissen met aangepaste JavaScript-functies die aan de serverzijde worden uitgevoerd voordat de gebeurtenissen bestemmingen bereiken.
Bronconnectoren
Haal gegevens op uit databases, SaaS-API's en bestanden met behulp van Singer- en Airbyte-connectoren voor batch-ingestie naast realtime streams.
Gebruikersprofielopslag
Beheer uniforme bezoekers- en gebruikersprofielen in MongoDB voor apparaatoverschrijdende identiteitsresolutie, segmentatie en personalisatiegebruiksscenario's.
Zelfgehoste privacy
Bewaar klantgebeurtenisgegevens, identificatiegegevens en PII in je eigen VPS — Jitsu neemt nooit contact op met de thuisbasis en voegt geen externe leveranciers toe aan je gegevenspijplijn.
Waarom Jitsu op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.