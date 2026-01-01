Implementeer LobeChat met één klik.
Modern open-source AI-chatinterface die OpenAI, Anthropic, Ollama en 20+ andere LLM-providers ondersteunt.
Kies een VPS-plan voor LobeChat
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LobeChat kunt bouwen
LobeChat is een verfijnd, open source AI-chatframework met meer dan 75.000 GitHub-sterren. Het biedt een ChatGPT-achtige ervaring en laat je verbinding maken met elke LLM-provider die je kiest. Het ondersteunt OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama en tientallen andere — allemaal vanuit één uniforme interface met gespreksbeheer, plug-ins, bestandsuploads en spraakondersteuning.
Wanneer je LobeChat zelf host, blijven je API-sleutels op je eigen infrastructuur. Gespreksgegevens worden nooit gelogd door een platform van derden en een toegangscode houdt je instantie privé. De lichtgewicht client-only architectuur heeft geen database nodig en draait efficiënt naast andere services op dezelfde VPS.
Belangrijkste kenmerken van LobeChat
20+ LLM-aanbieders
Maak verbinding met OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, Ollama en meer zonder van apps te wisselen of afzonderlijke interfaces te beheren.
Plug-in ecosysteem
Breid de chat uit met webzoekfunctie, code-uitvoering, beeldgeneratie en andere mogelijkheden via het ingebouwde plug-insysteem.
File & Vision Ondersteuning
Upload documenten en afbeeldingen voor analyse door visie-gebaseerde modellen direct binnen het gesprek.
Aangepaste AI-assistenten
Maak herbruikbare AI-persona's met op maat gemaakte systeemprompts en modelparameters voor specifieke taken of workflows.
Spraakinteracties
Gebruik tekst-naar-spraak en spraak-naar-tekst voor handsfree gesprekken met elke verbonden LLM-provider.
Waarom LobeChat op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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