LobeChat is een verfijnd, open source AI-chatframework met meer dan 75.000 GitHub-sterren. Het biedt een ChatGPT-achtige ervaring en laat je verbinding maken met elke LLM-provider die je kiest. Het ondersteunt OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama en tientallen andere — allemaal vanuit één uniforme interface met gespreksbeheer, plug-ins, bestandsuploads en spraakondersteuning.

Wanneer je LobeChat zelf host, blijven je API-sleutels op je eigen infrastructuur. Gespreksgegevens worden nooit gelogd door een platform van derden en een toegangscode houdt je instantie privé. De lichtgewicht client-only architectuur heeft geen database nodig en draait efficiënt naast andere services op dezelfde VPS.