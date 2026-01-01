Implementeer GeoServer met één-klik installatie.
Open-source geospatiale server die kaarten en ruimtelijke gegevens publiceert via OGC-standaarden zoals WMS, WFS en WCS.
Kies een VPS-plan voor GeoServer
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met GeoServer kunt bouwen
GeoServer is een open-source Java-server waarmee je georuimtelijke gegevens kunt publiceren, delen en bewerken met behulp van open OGC-standaarden. Het leest vector- en rasterbronnen van PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF en tientallen andere formaten, en stelt deze vervolgens beschikbaar via Web Map Service-, Web Feature Service-, Web Coverage Service- en Web Processing Service-eindpunten die elke GIS-client of webmappingbibliotheek kan gebruiken.
GeoServer zelf hosten op je eigen VPS houdt bedrijfseigen datasets, laagstijlen en toegangsregels binnen de infrastructuur die je beheert, zonder kosten per laag en zonder uploadlimieten. Een browsergebaseerde adminconsole stelt je in staat om opslagplaatsen toe te voegen, lagen te configureren en caching af te stemmen zonder XML aan te raken, terwijl de persistente datamap containerherstarts en upgrades overleeft.
Belangrijkste kenmerken van GeoServer
OGC-standaardenondersteuning
Biedt WMS-, WMTS-, WFS-, WCS-, WPS- en OGC API-eindpunten, zodat elke standaarden-compatibele GIS- of webmappingclient kan verbinden zonder aangepaste adapters.
Veel databronnen
Leest PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID en andere vector- en rasterformaten vanaf één server.
Aangepaste kaartstijl
Stijl lagen met SLD- of CSS-regels, bekijk ze live in de adminconsole, en hergebruik dezelfde stijlen voor kaarten en tegelcaches.
Ingebouwde tegelcaching
Geïntegreerde GeoWebCache voorrendert en levert kaarttegels, zodat zware WMS-lagen snel blijven onder belasting zonder een extra cachingdienst.
Browserbeheerconsole
Configureer werkruimtes, gegevensopslagen, lagen en toegangsregels vanuit een web-UI zonder XML te bewerken of de server opnieuw op te starten.
Veilige laagtoegang
Beveiligingsregels per laag en per service, met op rollen gebaseerde authenticatie, zorgen ervoor dat gevoelige datasets beperkt blijven tot de juiste gebruikers en klanten.
Waarom GeoServer op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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