MetaTrader 5 is 's werelds populairste retailhandelsplatform voor forex, aandelen, futures, CFD's en cryptocurrencies — gebruikt door miljoenen traders en ondersteund door honderden brokers wereldwijd. Deze template draait de volledige Windows-versie van MetaTrader 5 binnen een Wine-on-Linux-container, toegankelijk gemaakt via KasmVNC zodat je er vanuit elke browser toegang toe hebt zonder de desktopclient lokaal te installeren.

Zelf MT5 hosten op je VPS geeft traders een 24/7 online handelsterminal die Expert Advisors (EA's) en copy-trading-abonnementen draait zonder een desktopcomputer wakker te hoeven houden. De browsergebaseerde KasmVNC-frontend laat je overal inloggen — desktop, tablet of telefoon — zonder de eigen MT5-client op elk apparaat te installeren.