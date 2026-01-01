Implementeer MetaTrader 5 met één-klik-installatie.
Draai MetaTrader 5 in een browser via KasmVNC voor 24/7 forex- en CFD-handel zonder een speciale Windows-computer.
Kies een VPS-plan voor MetaTrader 5
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.
Wat je met MetaTrader 5 kunt bouwen
MetaTrader 5 is 's werelds populairste retailhandelsplatform voor forex, aandelen, futures, CFD's en cryptocurrencies — gebruikt door miljoenen traders en ondersteund door honderden brokers wereldwijd. Deze template draait de volledige Windows-versie van MetaTrader 5 binnen een Wine-on-Linux-container, toegankelijk gemaakt via KasmVNC zodat je er vanuit elke browser toegang toe hebt zonder de desktopclient lokaal te installeren.
Zelf MT5 hosten op je VPS geeft traders een 24/7 online handelsterminal die Expert Advisors (EA's) en copy-trading-abonnementen draait zonder een desktopcomputer wakker te hoeven houden. De browsergebaseerde KasmVNC-frontend laat je overal inloggen — desktop, tablet of telefoon — zonder de eigen MT5-client op elk apparaat te installeren.
Belangrijkste kenmerken van MetaTrader 5
Altijd actieve EA's
Laat Expert Advisors en copy-trading-abonnementen 24/7 draaien zonder je desktop aan te laten staan — je VPS verwerkt automatisch marktgebeurtenissen 's nachts en in het weekend.
Browsertoegang
Maak verbinding met jouw MT5-terminal vanaf elk apparaat met een moderne browser via KasmVNC — desktop, tablet of telefoon — geen Windows-installatie nodig.
Koppel elke broker
Gebruik elke MetaTrader 5-broker — honderden ondersteunen MT5, waaronder IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM en vele anderen wereldwijd.
Grafieken en indicatoren
Volledige MT5-grafieken met technische indicatoren, marktdiepte, analyse van meerdere tijdframes en aangepaste indicatorscripts via MQL5.
Algoritmische handel
MQL5 IDE in de terminal voor het schrijven van Expert Advisors, aangepaste indicatoren en scripts — plus optionele Python RPyC-integratie voor externe automatisering.
Persistente configuratie
Jouw terminalprofiel, sjablonen, EA's, indicatoren en accountgegevens blijven behouden bij containerherstarts via een speciaal configuratievolume.
Waarom MetaTrader 5 op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Aanbevolen serverlocatie:
Controleren...
Begin lokaal. Groei wereldwijd.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.
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