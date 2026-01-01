Para is een schaalbaar, open-source backend framework dat objectpersistentie, full-text zoeken, caching en authenticatie afhandelt, zodat ontwikkelaars zich kunnen richten op het bouwen van hun applicatie in plaats van op de infrastructuur ervan. Het ontsluit alles via een schone JSON REST API, beveiligd met JWT-tokens of AWS Signature V4, klaar om elke frontend, mobiele app of service te bedienen.

De standaardconfiguratie draait volledig zelfstandig met een ingebedde H2-database en Lucene-zoekmachine — geen externe database vereist. Zelf-hosting op je VPS geeft je een privé backend API zonder kosten per aanvraag, volledige gegevenscontrole en ondersteuning voor plugins die PostgreSQL, MySQL, MongoDB of Elasticsearch inwisselen naarmate je behoeften groeien.