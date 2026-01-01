Implementeer Para met één-klik-installatie.
Open source backend-framework dat een JSON REST API biedt voor objectpersistentie, full-text zoekfunctie en multi-tenancy.
Kies een VPS-plan voor Para
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Para kunt bouwen
Para is een schaalbaar, open-source backend framework dat objectpersistentie, full-text zoeken, caching en authenticatie afhandelt, zodat ontwikkelaars zich kunnen richten op het bouwen van hun applicatie in plaats van op de infrastructuur ervan. Het ontsluit alles via een schone JSON REST API, beveiligd met JWT-tokens of AWS Signature V4, klaar om elke frontend, mobiele app of service te bedienen.
De standaardconfiguratie draait volledig zelfstandig met een ingebedde H2-database en Lucene-zoekmachine — geen externe database vereist. Zelf-hosting op je VPS geeft je een privé backend API zonder kosten per aanvraag, volledige gegevenscontrole en ondersteuning voor plugins die PostgreSQL, MySQL, MongoDB of Elasticsearch inwisselen naarmate je behoeften groeien.
Belangrijkste kenmerken van Para
JSON Objectpersistentie
Sla elk object op, haal het op en vraag het op via een schone REST API, ondersteund door een plugbare databaselaag die H2, PostgreSQL, MySQL en MongoDB ondersteunt.
Ingebouwde zoekfunctie
Lucene-aangedreven full-text zoekfunctie werkt direct zonder extra configuratie, waardoor direct zoeken over alle opgeslagen objecten mogelijk is.
Multitenant Architectuur
Isoleer gegevens per applicatie met ingebouwde multi-tenancy — elke app krijgt zijn eigen tabel, zoekindex en cache-naamruimte.
JWT-authenticatie
Authenticeer API-verzoeken met JWT-tokens of AWS Signature V4, met ingebouwd gebruikersbeheer en ondersteuning voor sociaal inloggen.
Plugin-ecosysteem
Vervang de standaard H2- en Lucene-backends door PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB of Hazelcast met behulp van officiële plugins, naarmate je behoeften groeien.
Waarom Para op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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