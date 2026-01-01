Dashy is een zelfgehost persoonlijk dashboard dat je een mooie, aanpasbare startpagina biedt voor al je diensten, applicaties en bladwijzers. Met honderden ingebouwde iconen, een uitgebreid widget-ecosysteem en een visuele configuratie-editor kun je een op maat gemaakte interface bouwen zonder YAML-bestanden te bewerken. Realtime statuscontroles monitoren je diensten continu, zodat je altijd weet wat er actief is en werkt.

Dashy zelf hosten op je VPS betekent dat je dashboard 24/7 beschikbaar is vanaf elk apparaat, met alle configuratiegegevens onder jouw controle. Er zijn geen abonnementskosten, geen gebruiksbeperkingen en geen toegang van derden tot je infrastructuurtopologie — alleen een snel, privé toegangspunt tot alles wat je beheert.