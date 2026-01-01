Implementeer Dashy met één klik.
Zeer aanpasbaar zelfgehost dashboard om al je diensten, bladwijzers en widgets op één plek te organiseren.
Kies een VPS-plan voor Dashy
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Dashy kunt bouwen
Dashy is een zelfgehost persoonlijk dashboard dat je een mooie, aanpasbare startpagina biedt voor al je diensten, applicaties en bladwijzers. Met honderden ingebouwde iconen, een uitgebreid widget-ecosysteem en een visuele configuratie-editor kun je een op maat gemaakte interface bouwen zonder YAML-bestanden te bewerken. Realtime statuscontroles monitoren je diensten continu, zodat je altijd weet wat er actief is en werkt.
Dashy zelf hosten op je VPS betekent dat je dashboard 24/7 beschikbaar is vanaf elk apparaat, met alle configuratiegegevens onder jouw controle. Er zijn geen abonnementskosten, geen gebruiksbeperkingen en geen toegang van derden tot je infrastructuurtopologie — alleen een snel, privé toegangspunt tot alles wat je beheert.
Belangrijkste kenmerken van Dashy
Servicestatusmonitoring
Controleert continu of je services online zijn en toont live statusindicatoren, zodat je storingen in één oogopslag kunt zien.
Visuele Configuratie-editor
Bewerk je dashboardindeling, secties en items via een point-and-click interface zonder YAML-configuratiebestanden aan te raken.
Rijk Widgetecosysteem
Voeg weersvoorspellingen, RSS-feeds, systeemstatistieken, klokken en tientallen andere widgets toe om het dashboard te transformeren in een informatiehub.
Uitgebreide icoonbibliotheek
Bevat 400+ voorgeconfigureerde servicepictogrammen en ondersteunt aangepaste pictogrammen, waardoor je dashboard visueel consistent en eenvoudig te navigeren blijft.
Ondersteuning voor meerdere pagina's
Organiseer diensten over meerdere pagina's en secties, waardoor het praktisch wordt om grote aantallen applicaties zonder rommel te beheren.
Waarom Dashy op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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