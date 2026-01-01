Implementeer NZBGet met een één-klik-installatie.
Efficiënte Usenet binary downloader geschreven in C++ met een strakke webinterface en een breed automatiseringsecosysteem.
Kies een VPS-plan voor NZBGet
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met NZBGet kunt bouwen
NZBGet is een hoogwaardige Usenet binaire downloader geschreven in C++, ontworpen voor maximale doorvoer en minimaal CPU- en geheugengebruik. Het downloadt NZB-bestanden van Usenet-servers, repareert onvolledige posts met PAR2, pakt RAR-archieven uit en draagt de uiteindelijke bestanden over aan post-processing scripts of Arr-applicaties — allemaal vanuit een responsieve web-UI die op vrijwel elke hardware draait.
NZBGet zelf hosten op een VPS houdt je downloads 24/7 draaiende op een snel netwerk zonder een thuis-pc te belasten. Het werkt naadloos samen met Sonarr, Radarr, Lidarr en andere automatiseringstools die NZB-URL's doorgeven via de REST API.
Belangrijkste kenmerken van NZBGet
Toonaangevende doorvoer
C++-codebase verzadigt snelle Usenet-verbindingen met minimale CPU- en geheugenoverhead, waardoor er ruimte overblijft voor andere diensten op dezelfde VPS.
PAR2-reparatie en uitpakken
Automatische verificatie, reparatie van beschadigde berichten en RAR/RAR5-extractie, zodat voltooide downloads direct in je bibliotheek staan, klaar voor gebruik.
Servarr-compatibele REST API
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr en soortgelijke tools geven NZB's direct door via de goed ondersteunde JSON-RPC-API.
Krachtige nabewerking
Met hook-scripts in elke downloadfase kun je mediabibliotheekscans, meldingen, transcodering of elke aangepaste workflow per categorie activeren.
Responsieve web-UI
Schone browserinterface met wachtrijbeheer, statistieken per server en volledige configuratietoegang — werkt soepel op desktop en mobiel.
Waarom NZBGet op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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