pgAdmin is het meest populaire en feature-rijke open-source beheer- en ontwikkelplatform voor PostgreSQL, onderhouden door de PostgreSQL-community. De webeditie (pgAdmin 4) biedt een verfijnde browsergebaseerde interface voor het beheren van één of meerdere Postgres-servers — schema-ontwerp, queryontwikkeling met autocomplete en explain plans, back-up en herstel, rol- en rechtenbeheer, replicatiebewaking en full-text zoeken over databaseobjecten.

Zelf pgAdmin hosten op je VPS geeft DBA's en ontwikkelaars een gecentraliseerde Postgres-beheerconsole die overal toegankelijk is via een browser, zonder een desktopapplicatie te installeren. Verbind pgAdmin met elke bereikbare Postgres-instantie — lokale containers, cloudgehoste RDS of Cloud SQL, of externe Postgres-servers — en beheer ze allemaal vanuit één web-UI.