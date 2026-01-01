Implementeer pgAdmin met één klik.
Open source beheer- en ontwikkelingsplatform voor PostgreSQL — de populairste grafische beheertool voor Postgres databases.
Kies een VPS-plan voor pgAdmin
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met pgAdmin kunt bouwen
pgAdmin is het meest populaire en feature-rijke open-source beheer- en ontwikkelplatform voor PostgreSQL, onderhouden door de PostgreSQL-community. De webeditie (pgAdmin 4) biedt een verfijnde browsergebaseerde interface voor het beheren van één of meerdere Postgres-servers — schema-ontwerp, queryontwikkeling met autocomplete en explain plans, back-up en herstel, rol- en rechtenbeheer, replicatiebewaking en full-text zoeken over databaseobjecten.
Zelf pgAdmin hosten op je VPS geeft DBA's en ontwikkelaars een gecentraliseerde Postgres-beheerconsole die overal toegankelijk is via een browser, zonder een desktopapplicatie te installeren. Verbind pgAdmin met elke bereikbare Postgres-instantie — lokale containers, cloudgehoste RDS of Cloud SQL, of externe Postgres-servers — en beheer ze allemaal vanuit één web-UI.
Belangrijkste kenmerken van pgAdmin
Multi-serverbeheer
Verbind en beheer een willekeurig aantal PostgreSQL-servers vanaf één enkele webinterface, georganiseerd in servergroepen met getagde metadata.
Querytool met automatisch aanvullen
Volledig uitgeruste SQL-editor met syntaxisaccentuering, automatisch aanvullen van tabel- en kolomnamen, querygeschiedenis en grafische visualisatie van EXPLAIN-plannen.
Schemaontwerper
Blader en bewerk databases, schema's, tabellen, weergaven, functies, sequenties en indexen via een navigatieboom met dialoogvensters die je met één klik kunt bewerken.
ERD-diagrammen
Genereer interactieve entiteit-relatiediagrammen van bestaande schema's, of ontwerp visueel nieuwe schema's voordat je wijzigingen toepast op de database.
Back-up en herstel
Voer pg_dump- en pg_restore-bewerkingen direct vanuit de UI uit met formaatopties, compressieniveaus en selectie per tabel.
Rol- en toekenningsbeheer
Visueel rollen aanmaken, groepslidmaatschappen beheren en machtigingen op objectniveau verlenen of intrekken voor databases en schema's.
Waarom pgAdmin op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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