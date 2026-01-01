Khoj is een gratis, open-source persoonlijke AI-assistent die verbinding maakt met je documenten, notities en bestanden en je vragen laat stellen in natuurlijke taal. Het werkt met elke grote AI-provider — OpenAI, Anthropic, Google Gemini, of een lokale Ollama-instantie die op dezelfde VPS draait — en vult de antwoorden aan met real-time webzoekopdrachten via SearXNG en geïsoleerde Python-code-uitvoering via Terrarium.

Khoj zelf hosten betekent dat je documenten, gesprekken en zoekgeschiedenis op je eigen infrastructuur blijven. Je bestanden worden uitsluitend naar de AI-modelprovider gestuurd die je expliciet configureert, waardoor je volledige controle hebt over welke gegevens worden gedeeld en met wie.