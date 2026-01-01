Implementeer Khoj met één klik.
Open-source AI-assistent die chat met je documenten, op het web zoekt en code uitvoert met behulp van het AI-model van jouw keuze.
Kies een VPS-plan voor Khoj
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Khoj kunt bouwen
Khoj is een gratis, open-source persoonlijke AI-assistent die verbinding maakt met je documenten, notities en bestanden en je vragen laat stellen in natuurlijke taal. Het werkt met elke grote AI-provider — OpenAI, Anthropic, Google Gemini, of een lokale Ollama-instantie die op dezelfde VPS draait — en vult de antwoorden aan met real-time webzoekopdrachten via SearXNG en geïsoleerde Python-code-uitvoering via Terrarium.
Khoj zelf hosten betekent dat je documenten, gesprekken en zoekgeschiedenis op je eigen infrastructuur blijven. Je bestanden worden uitsluitend naar de AI-modelprovider gestuurd die je expliciet configureert, waardoor je volledige controle hebt over welke gegevens worden gedeeld en met wie.
Belangrijkste kenmerken van Khoj
Chat met Documenten
Indexeer je PDF's, notities en bestanden en stel er vragen over in natuurlijke taal — Khoj haalt relevante context en antwoorden op met behulp van jouw gekozen AI-model.
Webzoekintegratie
Ingebouwde SearXNG laat Khoj actuele informatie van het web ophalen en samenvatten zonder zoekopdrachten te routeren via een zoek-API van derden.
Code-uitvoeringssandbox
Voer Python-code uit in een geïsoleerde Terrarium-sandbox, zodat Khoj berekeningen, data-analyse en scriptingtaken kan uitvoeren als onderdeel van een gesprek.
Elke AI-modelprovider
Verbind OpenAI, Anthropic, Google Gemini, of een lokale Ollama-instantie — wissel van providers zonder de manier te veranderen waarop je met Khoj omgaat.
Standaard privé
Alle documenten, chats en embeddings blijven op je VPS — er wordt niets gedeeld buiten de AI-modelprovider die je configureert.
Waarom Khoj op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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