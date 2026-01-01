Implementeer Apache Solr met één klik installatie.
Enterprise-klasse open source zoekplatform dat fulltext zoeken, facetnavigatie en realtime indexering mogelijk maakt voor elke toepassing.
Kies een VPS-plan voor Apache Solr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Apache Solr kunt bouwen
Apache Solr is een beproefd open-source zoekplatform, gebouwd op Apache Lucene en wereldwijd gebruikt door duizenden organisaties. Het ondersteunt full-text zoeken, facetnavigatie, hit-markering, ruimtelijk zoeken en uitgebreide documentverwerking — allemaal via een REST API die werkt met elke taal of elk framework.
Solr zelf hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over je zoekinfrastructuur, gegevensprivacy en prestatieoptimalisatie zonder kosten per zoekopdracht of vendor lock-in. Of je nu een sitezoekfunctie, e-commerce productontdekking of bedrijfsdocumentherstel nodig hebt, Solr's volwassen ecosysteem en uitbreidbare schema maken het een bewezen basis.
Belangrijkste kenmerken van Apache Solr
Volledige tekst zoeken
Lucene-aangedreven tekstanalyse met tokenisatie, stemming, synoniemen en relevantie-afstemming levert nauwkeurige resultaten op in grote documentverzamelingen.
Gefacetteerde navigatie
Native faceting laat gebruikers verfijnen op categorie, prijs, datum of elk geïndexeerd veld — het standaardmechanisme achter e-commerce en contentfilterinterfaces.
Realtime indexering
Documenten die zijn opgenomen in de index worden binnen enkele seconden doorzoekbaar, ter ondersteuning van bijna-realtime zoeken voor applicaties die actuele resultaten nodig hebben.
Uitgebreide documentverwerking
Ingebouwde Apache Tika-integratie extraheert en indexeert automatisch tekst uit PDF's, Word-documenten, HTML en meer dan duizend andere bestandsformaten.
REST-API
Query en update de index via HTTP met JSON-, XML- of CSV-antwoorden — geen Solr-specifieke clientbibliotheek vereist om te integreren met elke stack.
Waarom Apache Solr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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