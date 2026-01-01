Apache Solr is een beproefd open-source zoekplatform, gebouwd op Apache Lucene en wereldwijd gebruikt door duizenden organisaties. Het ondersteunt full-text zoeken, facetnavigatie, hit-markering, ruimtelijk zoeken en uitgebreide documentverwerking — allemaal via een REST API die werkt met elke taal of elk framework.

Solr zelf hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over je zoekinfrastructuur, gegevensprivacy en prestatieoptimalisatie zonder kosten per zoekopdracht of vendor lock-in. Of je nu een sitezoekfunctie, e-commerce productontdekking of bedrijfsdocumentherstel nodig hebt, Solr's volwassen ecosysteem en uitbreidbare schema maken het een bewezen basis.