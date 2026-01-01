Black Candy is een open-source, zelfgehoste muziekstreamingserver die jouw persoonlijke audiocollectie verandert in een privéstreamingservice die je kunt bereiken vanaf elke browser of de officiële mobiele apps ervan. Het scant jouw bibliotheek, leest metadata en albumhoezen, en presenteert alles via een schone, responsieve webspeler met afspeellijsten, zoekfunctie en accounts voor meerdere gebruikers.

In tegenstelling tot commerciële streamingplatforms houdt Black Candy elk nummer, elke afspeellijst en elke luistergewoonte op infrastructuur die jij bezit. Er zijn geen abonnementskosten, geen catalogus die zonder waarschuwing verandert, en geen compressie van jouw hoogwaardige bestanden — alleen jouw eigen muziek, gestreamd in volledige kwaliteit vanaf jouw VPS naar elk apparaat dat je gebruikt.