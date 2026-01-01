Tot wel 69% korting op Black Candy

Implementeer Black Candy met één-klik-installatie.

Zelfgehoste muziekstreamingserver met een overzichtelijke webspeler en officiële mobiele apps voor jouw persoonlijke muziekcollectie.

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AI-beheerde VPS
 5,49 /mnd
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Implementeer Black Candy met één-klik-installatie.

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69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Black Candy kunt bouwen

Black Candy is een open-source, zelfgehoste muziekstreamingserver die jouw persoonlijke audiocollectie verandert in een privéstreamingservice die je kunt bereiken vanaf elke browser of de officiële mobiele apps ervan. Het scant jouw bibliotheek, leest metadata en albumhoezen, en presenteert alles via een schone, responsieve webspeler met afspeellijsten, zoekfunctie en accounts voor meerdere gebruikers.

In tegenstelling tot commerciële streamingplatforms houdt Black Candy elk nummer, elke afspeellijst en elke luistergewoonte op infrastructuur die jij bezit. Er zijn geen abonnementskosten, geen catalogus die zonder waarschuwing verandert, en geen compressie van jouw hoogwaardige bestanden — alleen jouw eigen muziek, gestreamd in volledige kwaliteit vanaf jouw VPS naar elk apparaat dat je gebruikt.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Black Candy

Persoonlijke Muziekstreaming

Stream je eigen collectie vanaf elke browser of de officiële mobiele apps, met volledige albumhoezen, metadata en zoekfunctie.

Meerdere gebruikersaccounts

Geef elke luisteraar een eigen login, afspeellijsten en luistergeschiedenis, terwijl je één bibliotheek deelt op één server.

On-the-fly transcodering

Zet audio automatisch om naar een streamingsnelheid, zodat het afspelen soepel blijft op trage of mobiele verbindingen, zonder de originelen te wijzigen.

Afspeellijsten en Zoeken

Maak handmatige of slimme afspeellijsten en vind direct elke artiest, elk album of elk nummer met een snelle full-text zoekopdracht.

Volledige gegevensverantwoordelijkheid

Jouw muziek, afspeellijsten en luistergegevens blijven op jouw VPS — geen abonnementen, geen tracking en geen catalogus die verdwijnt.

Waarom Black Candy op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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30-dagen-geld-terug-garantie*

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen-geld-terug-garantie. Bekijk ons restitutiebeleid voor meer informatie.

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