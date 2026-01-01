Implementeer Black Candy met één-klik-installatie.
Zelfgehoste muziekstreamingserver met een overzichtelijke webspeler en officiële mobiele apps voor jouw persoonlijke muziekcollectie.
Kies een VPS-plan voor Black Candy
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Black Candy kunt bouwen
Black Candy is een open-source, zelfgehoste muziekstreamingserver die jouw persoonlijke audiocollectie verandert in een privéstreamingservice die je kunt bereiken vanaf elke browser of de officiële mobiele apps ervan. Het scant jouw bibliotheek, leest metadata en albumhoezen, en presenteert alles via een schone, responsieve webspeler met afspeellijsten, zoekfunctie en accounts voor meerdere gebruikers.
In tegenstelling tot commerciële streamingplatforms houdt Black Candy elk nummer, elke afspeellijst en elke luistergewoonte op infrastructuur die jij bezit. Er zijn geen abonnementskosten, geen catalogus die zonder waarschuwing verandert, en geen compressie van jouw hoogwaardige bestanden — alleen jouw eigen muziek, gestreamd in volledige kwaliteit vanaf jouw VPS naar elk apparaat dat je gebruikt.
Belangrijkste kenmerken van Black Candy
Persoonlijke Muziekstreaming
Stream je eigen collectie vanaf elke browser of de officiële mobiele apps, met volledige albumhoezen, metadata en zoekfunctie.
Meerdere gebruikersaccounts
Geef elke luisteraar een eigen login, afspeellijsten en luistergeschiedenis, terwijl je één bibliotheek deelt op één server.
On-the-fly transcodering
Zet audio automatisch om naar een streamingsnelheid, zodat het afspelen soepel blijft op trage of mobiele verbindingen, zonder de originelen te wijzigen.
Afspeellijsten en Zoeken
Maak handmatige of slimme afspeellijsten en vind direct elke artiest, elk album of elk nummer met een snelle full-text zoekopdracht.
Volledige gegevensverantwoordelijkheid
Jouw muziek, afspeellijsten en luistergegevens blijven op jouw VPS — geen abonnementen, geen tracking en geen catalogus die verdwijnt.
Waarom Black Candy op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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