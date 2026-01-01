Invoice Ninja is een feature-rijk open-sourceplatform voor het aanmaken van facturen, het bijhouden van uitgaven, het beheren van klanten en het accepteren van betalingen. Vertrouwd door meer dan 100.000 bedrijven wereldwijd, ondersteunt het meer dan 40 betaalgateways, geautomatiseerde herinneringen, terugkerende facturen en tijdregistratie — alles in één zelfgehoste applicatie.

Door Invoice Ninja op je eigen VPS te draaien, houd je je financiële gegevens onder controle, zonder per-transactiekosten, abonnementskosten en vendor lock-in. Je krijgt volledige eigendom over klantgegevens, betalingsgeschiedenis en financiële rapporten zonder gevoelige bedrijfsgegevens te delen met SaaS-providers van derden.