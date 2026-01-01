Implementeer Invoice Ninja met één klik installatie.
Open-source platform voor facturering en betalingen, ontworpen voor freelancers en kleine bedrijven.
Kies een VPS-plan voor Invoice Ninja
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Invoice Ninja kunt bouwen
Invoice Ninja is een feature-rijk open-sourceplatform voor het aanmaken van facturen, het bijhouden van uitgaven, het beheren van klanten en het accepteren van betalingen. Vertrouwd door meer dan 100.000 bedrijven wereldwijd, ondersteunt het meer dan 40 betaalgateways, geautomatiseerde herinneringen, terugkerende facturen en tijdregistratie — alles in één zelfgehoste applicatie.
Door Invoice Ninja op je eigen VPS te draaien, houd je je financiële gegevens onder controle, zonder per-transactiekosten, abonnementskosten en vendor lock-in. Je krijgt volledige eigendom over klantgegevens, betalingsgeschiedenis en financiële rapporten zonder gevoelige bedrijfsgegevens te delen met SaaS-providers van derden.
Belangrijkste kenmerken van Invoice Ninja
Multigatewaybetalingen
Accepteer betalingen via Stripe, PayPal, Authorize.net en 40+ andere gateways direct op klantgerichte facturen zonder extra abonnementen.
Terugkerende facturen
Automatiseer de facturatie voor vaste klanten met geplande facturen die automatisch worden gegenereerd en verzonden volgens een ingestelde cyclus, zonder handmatige tussenkomst.
Tijdregistratie
Registreer factureerbare uren met de ingebouwde timer en zet bijgehouden tijd direct om in factuurregels met één klik.
Klantportaal
Geef klanten een branded zelfbedieningsportaal om facturen te bekijken, betalingen te doen en afschriften te downloaden zonder direct contact met je op te nemen.
Kostenbeheer
Volg zakelijke uitgaven, voeg bonnen toe en zet uitgaven om in factureerbare kosten voor klanten in één naadloze workflow.
Waarom Invoice Ninja op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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