Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
Kies een VPS-plan voor Planka
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Planka kunt bouwen
Planka is een gratis, open-source kanbanbord-applicatie gebouwd voor werkgroepen die een eenvoudig, zelf-gehost alternatief voor Trello nodig hebben. Met real-time updates, drag-and-drop kaartbeheer en een overzichtelijke interface helpt Planka teams projecten te organiseren, taken bij te houden en samen te werken zonder afhankelijk te zijn van propriëtaire SaaS-platforms of per-gebruiker abonnementskosten te betalen.
Door Planka zelf te hosten op je eigen VPS houd je alle projectgegevens, bijlagen en teamcommunicatie onder controle. Deze implementatie omvat PostgreSQL voor betrouwbare gegevensopslag en Traefik-integratie voor veilige HTTPS-toegang. Een beheerdersaccount wordt automatisch aangemaakt bij de eerste lancering met de inloggegevens die je configureert tijdens de implementatie.
Belangrijkste kenmerken van Planka
Realtime kanbanborden
Wijzigingen zijn direct zichtbaar voor alle teamleden met live-updates, mogelijk gemaakt door WebSocket-verbindingen.
Drag-and-drop cards
Verplaats taken tussen lijsten en herorden prioriteiten met intuïtieve drag-and-drop-interacties.
File attachments
Voeg bestanden en afbeeldingen direct toe aan kaarten om projectbestanden georganiseerd te houden naast taken.
Taakopmerkingen
Bespreek taken met teamleden via kaartopmerkingen met realtime meldingen.
Labels and due dates
Categoriseer kaarten met gekleurde labels en stel vervaldatums in om deadlines voor projecten te volgen.
Multi-projectborden
Organiseer werk voor meerdere projecten met afzonderlijke borden, elk met hun eigen lijsten en leden.
Waarom Planka op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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