Planka is een gratis, open-source kanbanbord-applicatie gebouwd voor werkgroepen die een eenvoudig, zelf-gehost alternatief voor Trello nodig hebben. Met real-time updates, drag-and-drop kaartbeheer en een overzichtelijke interface helpt Planka teams projecten te organiseren, taken bij te houden en samen te werken zonder afhankelijk te zijn van propriëtaire SaaS-platforms of per-gebruiker abonnementskosten te betalen.

Door Planka zelf te hosten op je eigen VPS houd je alle projectgegevens, bijlagen en teamcommunicatie onder controle. Deze implementatie omvat PostgreSQL voor betrouwbare gegevensopslag en Traefik-integratie voor veilige HTTPS-toegang. Een beheerdersaccount wordt automatisch aangemaakt bij de eerste lancering met de inloggegevens die je configureert tijdens de implementatie.