Traggo is een open-source, zelfgehoste tijdtracker die elke invoer organiseert als een tijdsspanne op een tijdlijn, in plaats van als een rij binnen een rigide projecthiërarchie. Elke invoer wordt verrijkt met willekeurige tags — client , project , task , billable , alles wat je maar wilt — en het dashboard analyseert de tijd door tags te combineren zoals jij dat nodig hebt, zonder je te dwingen om vooraf één canonieke uitsplitsing te kiezen.

Traggo zelf hosten op je eigen VPS houdt urenstaten, klantinformatie en facturatiegerelateerde context binnen infrastructuur die jij beheert, in plaats van bij een SaaS-tijdregistratieprovider. De enkele Go-binary plus SQLite-database maakt het lichtgewicht genoeg om samen te bestaan met andere services op een kleine VPS, en het tag-gebaseerde model past zich aan consultants, freelancers, bureaus en productteams aan.