Implementeer Traggo met één-klik-installatie.
Zelfgehoste op tags gebaseerde tijdregistratie die projecthiërarchieën vervangt door een flexibele gelabelde tijdlijn.
Kies een VPS-plan voor Traggo
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Traggo kunt bouwen
Traggo is een open-source, zelfgehoste tijdtracker die elke invoer organiseert als een tijdsspanne op een tijdlijn, in plaats van als een rij binnen een rigide projecthiërarchie. Elke invoer wordt verrijkt met willekeurige tags —
client,
project,
task,
billable, alles wat je maar wilt — en het dashboard analyseert de tijd door tags te combineren zoals jij dat nodig hebt, zonder je te dwingen om vooraf één canonieke uitsplitsing te kiezen.
Traggo zelf hosten op je eigen VPS houdt urenstaten, klantinformatie en facturatiegerelateerde context binnen infrastructuur die jij beheert, in plaats van bij een SaaS-tijdregistratieprovider. De enkele Go-binary plus SQLite-database maakt het lichtgewicht genoeg om samen te bestaan met andere services op een kleine VPS, en het tag-gebaseerde model past zich aan consultants, freelancers, bureaus en productteams aan.
Belangrijkste kenmerken van Traggo
Labelgebaseerde tracking
Vervang geneste projecthiërarchieën door willekeurige tags, zodat dezelfde invoer tegelijkertijd kan verschijnen in klant-, project- en factureerbare rapporten.
Tijdlijnweergave
Sleep tijdsblokken op een dagelijkse tijdlijn om snel tijdsregistraties te starten, stoppen, splitsen en te bewerken, zonder precieze tijdstempels in te typen.
Flexibele rapportage
Verdeel bijgehouden tijd op basis van elke combinatie van tags over configureerbare datumbereiken, en exporteer vervolgens de resultaten naar CSV voor facturering.
Multi-user ondersteuning
Maak aparte gebruikersaccounts aan met beheerders- en reguliere rollen, zodat een klein team één enkele Traggo-instantie kan delen met geïsoleerde urenstaten.
GraphQL API
Stuur automatiseringen, dashboards en integraties aan via de gedocumenteerde GraphQL API in plaats van de web-UI te scrapen.
Lichtgewicht voetafdruk
Een enkele Go-binary, ondersteund door SQLite, betekent weinig schijf- en geheugengebruik, ideaal om op een bestaande VPS te draaien zonder nieuwe resources te hoeven inrichten.
Waarom Traggo op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
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