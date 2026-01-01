Koel is een zelfgehoste muziekstreamingapplicatie die je een Spotify-achtige luisterervaring biedt voor je eigen muziekcollectie. Gebouwd op Laravel en Vue.js, levert het responsieve audioweergave, bibliotheekbeheer en het aanmaken van afspeellijsten volledig in de browser — op elk apparaat, zonder een app te installeren.

In tegenstelling tot cloudstreamingdiensten houdt Koel je muziek op je eigen server, zonder abonnementen, zonder inhoudelijke beperkingen en zonder gegevens die met derden worden gedeeld. Upload bestanden direct via de webinterface of verwijs Koel naar een bestaande muziekmap, en het regelt automatisch de metadata-analyse, het ophalen van albumhoezen en de bibliotheekorganisatie.