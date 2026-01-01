Implementeer Koel met één klik installatie.
Persoonlijke muziekstreamingserver die jouw VPS verandert in een privé cloudmuziekspeler met een moderne webinterface.
Kies een VPS-plan voor Koel
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Koel kunt bouwen
Koel is een zelfgehoste muziekstreamingapplicatie die je een Spotify-achtige luisterervaring biedt voor je eigen muziekcollectie. Gebouwd op Laravel en Vue.js, levert het responsieve audioweergave, bibliotheekbeheer en het aanmaken van afspeellijsten volledig in de browser — op elk apparaat, zonder een app te installeren.
In tegenstelling tot cloudstreamingdiensten houdt Koel je muziek op je eigen server, zonder abonnementen, zonder inhoudelijke beperkingen en zonder gegevens die met derden worden gedeeld. Upload bestanden direct via de webinterface of verwijs Koel naar een bestaande muziekmap, en het regelt automatisch de metadata-analyse, het ophalen van albumhoezen en de bibliotheekorganisatie.
Belangrijkste kenmerken van Koel
Moderne webplayer
Vue.js single-page applicatie biedt directe weergave, wachtrijbeheer en sneltoetsen vanuit elke browser zonder een native app te installeren.
Browserbestandsupload
Voeg muziek toe aan je bibliotheek door bestanden naar de browser te slepen — geen SSH-, FTP- of commandoregeltoegang vereist.
Last.fm Scrobbelen
Verbind je Last.fm-account om automatisch elk nummer dat je afspeelt op te nemen en een complete luistergeschiedenis op te bouwen.
Ondersteuning voor meerdere gebruikers
Maak accounts aan voor familie of vrienden, elk met afzonderlijke afspeellijsten en luistergeschiedenis, die allemaal dezelfde muziekbibliotheek delen.
Afspeellijstbeheer
Maak en beheer afspeellijsten handmatig of laat Koel automatisch "Recent afgespeeld" en favorietenlijsten genereren terwijl je luistert.
Waarom Koel op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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