Implementeer Penpot met één klik installatie.
Open-source UI/UX design- en prototypingplatform gebouwd op webstandaarden voor designers en developers.
Kies een VPS-plan voor Penpot
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Penpot kunt bouwen
Penpot is het eerste open-source design- en prototypingplatform dat specifiek is gebouwd voor cross-domain samenwerking tussen designers en developers. In tegenstelling tot propriëtaire alternatieven die teams vastzetten aan abonnementsmodellen en gesloten ecosystemen, is Penpot gebouwd op open webstandaarden, genereert het native SVG en CSS-ready code die developers direct in hun projecten kunnen gebruiken.
Door Penpot zelf te hosten op je eigen VPS blijven alle designbestanden, cliëntwerk en intellectueel eigendom exclusief op jouw servers — geen kosten per gebruiker, geen vendor lock-in en volledige controle over je designinfrastructuur en data.
Belangrijkste kenmerken van Penpot
Realtime samenwerking
Meerdere ontwerpers kunnen tegelijkertijd aan hetzelfde bestand werken met zichtbare cursors, inline opmerkingen en live updates.
Native SVG-uitvoer
Elk ontwerp exporteert naar standaard SVG met CSS-eigenschappen die ontwikkelaars direct in code kunnen kopiëren, waardoor giswerk bij de overdracht wordt geëlimineerd.
Componentsysteem
Bouw schaalbare ontwerpsystemen met herbruikbare componenten, varianten, geneste overschrijvingen en gedeelde bibliotheken over projecten heen.
Interactief Prototyping
Maak klikbare prototypes met overgangen, overlays en scrollgedrag om gebruikersstromen te testen en te valideren vóór de ontwikkeling.
Ontwikkelaarsoverdracht
Het Inspectiepaneel toont CSS-waarden, afmetingen en assets, zodat ontwikkelaars nauwkeurige specificaties krijgen zonder toegang tot ontwerptools nodig te hebben.
Inpluggenecosysteem
Breid Penpot uit met een JavaScript plugin API om aangepaste workflows te bouwen en te integreren met je bestaande ontwerptoolchain.
Waarom Penpot op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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