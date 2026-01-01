Penpot is het eerste open-source design- en prototypingplatform dat specifiek is gebouwd voor cross-domain samenwerking tussen designers en developers. In tegenstelling tot propriëtaire alternatieven die teams vastzetten aan abonnementsmodellen en gesloten ecosystemen, is Penpot gebouwd op open webstandaarden, genereert het native SVG en CSS-ready code die developers direct in hun projecten kunnen gebruiken.

Door Penpot zelf te hosten op je eigen VPS blijven alle designbestanden, cliëntwerk en intellectueel eigendom exclusief op jouw servers — geen kosten per gebruiker, geen vendor lock-in en volledige controle over je designinfrastructuur en data.