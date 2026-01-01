Appsmith is een toonaangevend open-source low-code platform waarmee ontwikkelaars in uren in plaats van weken aangepaste interne tools, beheerderspanelen en dashboards kunnen bouwen. Een drag-and-drop widgetbibliotheek, native connectoren voor meer dan 25 databases en volledige JavaScript-ondersteuning voor bedrijfslogica betekenen dat je werkende applicaties kunt leveren zonder een frontend helemaal opnieuw te bouwen of te wachten op engineeringcycli.

Het zelf hosten van Appsmith op je VPS houdt databasegegevens, API-sleutels en gevoelige bedrijfsgegevens volledig binnen je infrastructuur. Er zijn geen kosten per gebruiker, geen gegevens die je netwerk verlaten en volledige controle over toegangsbeleid, back-upstrategieën en schaalbaarheid naarmate je interne toolingportfolio groeit.