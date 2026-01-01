Implementeer Appsmith met één-klik installatie.
Open-source low-code platform voor het bouwen van interne tools, beheerderspanelen en dashboards met drag-and-drop snelheid.
Kies een VPS-plan voor Appsmith
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Appsmith kunt bouwen
Appsmith is een toonaangevend open-source low-code platform waarmee ontwikkelaars in uren in plaats van weken aangepaste interne tools, beheerderspanelen en dashboards kunnen bouwen. Een drag-and-drop widgetbibliotheek, native connectoren voor meer dan 25 databases en volledige JavaScript-ondersteuning voor bedrijfslogica betekenen dat je werkende applicaties kunt leveren zonder een frontend helemaal opnieuw te bouwen of te wachten op engineeringcycli.
Het zelf hosten van Appsmith op je VPS houdt databasegegevens, API-sleutels en gevoelige bedrijfsgegevens volledig binnen je infrastructuur. Er zijn geen kosten per gebruiker, geen gegevens die je netwerk verlaten en volledige controle over toegangsbeleid, back-upstrategieën en schaalbaarheid naarmate je interne toolingportfolio groeit.
Belangrijkste kenmerken van Appsmith
Visuele Drag-and-drop-bouwer
Stel interfaces samen uit 45+ voorgebouwde widgets, waaronder tabellen, grafieken, formulieren en kaarten, zodat ontwikkelaars verfijnde interne tools kunnen produceren zonder frontendcode te schrijven.
25+ Databaseconnectoren
Maak native verbinding met PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch en meer, plus elke REST- of GraphQL API, waardoor je direct toegang krijgt tot je volledige datastack vanaf één enkel platform.
JavaScript Bedrijfslogica
Schrijf aangepaste JavaScript naast visuele componenten om complexe datatransformaties, conditionele logica en meerstaps workflows te verwerken die no-code tools niet kunnen uitdrukken.
Op Git gebaseerd versiebeheer
Volg wijzigingen in applicatiecode in Git, waardoor codereviews, terugdraaiacties en samenwerkingsgerichte ontwikkelingsprocessen mogelijk worden die software-engineeringdiscipline naar interne tooling brengen.
Rolgebaseerde toegangscontrole
Wijs gedetailleerde machtigingen toe op applicatie-, pagina- en widgetniveau, zodat de juiste personen elke tool kunnen bekijken of bewerken zonder gevoelige handelingen bloot te stellen aan de hele organisatie.
Waarom Appsmith op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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