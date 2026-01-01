Filestash is een open source, opslagonafhankelijk bestandsbeheerplatform dat je een overzichtelijke browserinterface geeft voor toegang tot bestanden via meer dan 20 protocollen — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox en meer. In plaats van afzonderlijke clients voor elk opslagsysteem te onderhouden, verenigt Filestash ze onder één enkele intuïtieve webinterface.

Door Filestash zelf te hosten op je eigen VPS houd je je opslaggegevens en bestandsoverdrachten volledig onder controle, zonder abonnementskosten en zonder afhankelijkheid van derden. Maak verbinding met elke opslag die je al gebruikt, configureer authenticatie en deel de toegang met je team.