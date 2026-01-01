Implementeer Filestash met één klik installatie.
Zelf-gehoste webbestandsbeheerder die browsergebaseerde toegang biedt tot FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git en 20+ opslagback-ends.
Kies een VPS-plan voor Filestash
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Filestash kunt bouwen
Filestash is een open source, opslagonafhankelijk bestandsbeheerplatform dat je een overzichtelijke browserinterface geeft voor toegang tot bestanden via meer dan 20 protocollen — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox en meer. In plaats van afzonderlijke clients voor elk opslagsysteem te onderhouden, verenigt Filestash ze onder één enkele intuïtieve webinterface.
Door Filestash zelf te hosten op je eigen VPS houd je je opslaggegevens en bestandsoverdrachten volledig onder controle, zonder abonnementskosten en zonder afhankelijkheid van derden. Maak verbinding met elke opslag die je al gebruikt, configureer authenticatie en deel de toegang met je team.
Belangrijkste kenmerken van Filestash
20+ Opslagbackends
Maak verbinding met FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox en meer vanaf één uniforme interface zonder van client te wisselen.
Meerdere toegangsprotocollen
Bereik je bestanden via de web-UI, SFTP-gateway, WebDAV of S3-compatibele API — waardoor Filestash werkt met je bestaande tools en workflows.
Browsergebaseerde documentbewerking
Bewerk kantoordocumenten direct in de browser met optionele Collabora Online-integratie — geen desktop-apps of bestandsdownloads vereist.
Inpluggenarchitectuur
Breid Filestash uit met plugins voor gespecialiseerde bestandsweergaven, authenticatie-backends, opslagconnectoren en workflowautomatisering.
AI-aangedreven zoekfunctie
Slim zoeken en intelligente mappen helpen je snel bestanden te vinden over alle verbonden opslagbackends.
Waarom Filestash op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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