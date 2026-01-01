Implementeer SigNoz met een één-klik-installatie.
OpenTelemetry-native APM dat gedistribueerde traces, metrics en logs verenigt onder één open-source platform.
Kies een VPS-plan voor SigNoz
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met SigNoz kunt bouwen
SigNoz is een full-stack open source observabiliteitsplatform dat native is gebouwd op OpenTelemetry. Het vervangt meerdere gescheiden tools — een tracing-backend, een metrics-opslag en een log-aggregator — door één applicatie die alle drie signalen correleert in één UI. Engineers kunnen van een trage trace direct navigeren naar de gerelateerde logs en infrastructuurmetrics zonder van tabblad te wisselen of handmatig gegevens samen te voegen.
In tegenstelling tot SaaS APM-leveranciers, houdt het zelf hosten van SigNoz op je eigen VPS alle telemetriegegevens op infrastructuur die jij beheert, zonder prijs per gebruiker of dataretentiebeperkingen opgelegd door een derde partij. De ClickHouse-opslagengine maakt queries snel, zelfs bij hoge ingestievolumes, en native OpenTelemetry-ondersteuning betekent dat elke OTel-geïnstrumenteerde service gegevens verzendt zonder leverancierspecifieke SDK's.
Belangrijkste kenmerken van SigNoz
Gedistribueerde tracering
Visualiseer end-to-end aanvraagstromen tussen services met flame graphs, span-details en P50/P95/P99 latentie-uitsplitsingen.
Statistiekenmonitoring
Inlezen en opvragen van infrastructuur- en applicatiemetrieken via OpenTelemetry, met ingebouwde dashboards en waarschuwingsregels.
Logbeheer
Centraliseer logs van alle services, filter op trace-context, en voer full-text zoekopdrachten uit zonder een aparte logging-stack.
Gecorreleerde signalen
Spring van een trage trace naar de gecorreleerde logs en hostmetrics met één klik — geen handmatige correlatie tussen afzonderlijke tools.
OpenTelemetry-native
Elke service die al is geïnstrumenteerd met OTel SDK's stuurt onmiddellijk gegevens naar SigNoz, zonder vendor lock-in of aangepaste agents.
Ingebouwde alarmering
Definieer waarschuwingen voor drempelwaarden en afwijkingen voor elke metriek of elk traceersignaal en stuur meldingen door naar Slack, PagerDuty of webhooks.
Waarom SigNoz op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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