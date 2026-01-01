Tot wel 69% korting op SigNoz

Implementeer SigNoz met een één-klik-installatie.

OpenTelemetry-native APM dat gedistribueerde traces, metrics en logs verenigt onder één open-source platform.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
10,99/mnd
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Implementeer SigNoz met een één-klik-installatie.

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69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
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Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met SigNoz kunt bouwen

SigNoz is een full-stack open source observabiliteitsplatform dat native is gebouwd op OpenTelemetry. Het vervangt meerdere gescheiden tools — een tracing-backend, een metrics-opslag en een log-aggregator — door één applicatie die alle drie signalen correleert in één UI. Engineers kunnen van een trage trace direct navigeren naar de gerelateerde logs en infrastructuurmetrics zonder van tabblad te wisselen of handmatig gegevens samen te voegen.

In tegenstelling tot SaaS APM-leveranciers, houdt het zelf hosten van SigNoz op je eigen VPS alle telemetriegegevens op infrastructuur die jij beheert, zonder prijs per gebruiker of dataretentiebeperkingen opgelegd door een derde partij. De ClickHouse-opslagengine maakt queries snel, zelfs bij hoge ingestievolumes, en native OpenTelemetry-ondersteuning betekent dat elke OTel-geïnstrumenteerde service gegevens verzendt zonder leverancierspecifieke SDK's.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van SigNoz

Gedistribueerde tracering

Visualiseer end-to-end aanvraagstromen tussen services met flame graphs, span-details en P50/P95/P99 latentie-uitsplitsingen.

Statistiekenmonitoring

Inlezen en opvragen van infrastructuur- en applicatiemetrieken via OpenTelemetry, met ingebouwde dashboards en waarschuwingsregels.

Logbeheer

Centraliseer logs van alle services, filter op trace-context, en voer full-text zoekopdrachten uit zonder een aparte logging-stack.

Gecorreleerde signalen

Spring van een trage trace naar de gecorreleerde logs en hostmetrics met één klik — geen handmatige correlatie tussen afzonderlijke tools.

OpenTelemetry-native

Elke service die al is geïnstrumenteerd met OTel SDK's stuurt onmiddellijk gegevens naar SigNoz, zonder vendor lock-in of aangepaste agents.

Ingebouwde alarmering

Definieer waarschuwingen voor drempelwaarden en afwijkingen voor elke metriek of elk traceersignaal en stuur meldingen door naar Slack, PagerDuty of webhooks.

Waarom SigNoz op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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30-dagen-geld-terug-garantie*

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen-geld-terug-garantie. Bekijk ons restitutiebeleid voor meer informatie.

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