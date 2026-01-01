SigNoz is een full-stack open source observabiliteitsplatform dat native is gebouwd op OpenTelemetry. Het vervangt meerdere gescheiden tools — een tracing-backend, een metrics-opslag en een log-aggregator — door één applicatie die alle drie signalen correleert in één UI. Engineers kunnen van een trage trace direct navigeren naar de gerelateerde logs en infrastructuurmetrics zonder van tabblad te wisselen of handmatig gegevens samen te voegen.

In tegenstelling tot SaaS APM-leveranciers, houdt het zelf hosten van SigNoz op je eigen VPS alle telemetriegegevens op infrastructuur die jij beheert, zonder prijs per gebruiker of dataretentiebeperkingen opgelegd door een derde partij. De ClickHouse-opslagengine maakt queries snel, zelfs bij hoge ingestievolumes, en native OpenTelemetry-ondersteuning betekent dat elke OTel-geïnstrumenteerde service gegevens verzendt zonder leverancierspecifieke SDK's.