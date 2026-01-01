Tot wel 69% korting op Mayan EDMS

Implementeer Mayan EDMS met één-klik-installatie.

Open-source bedrijfsdocumentbeheer met OCR, full-text zoeken, workflows, rolgebaseerde machtigingen en versiebeheer.

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AI-beheerde VPS
7,79/mnd
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Implementeer Mayan EDMS met één-klik-installatie.

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MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
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Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
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Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
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16 GB RAM
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400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
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65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Mayan EDMS kunt bouwen

Mayan EDMS is een gratis, open-source documentbeheersysteem van enterprise-kwaliteit dat de documenten van je organisatie vastlegt, opslaat, organiseert en ophaalt via een overzichtelijke webinterface. Gebouwd op Django en wereldwijd gebruikt in de gezondheidszorg, juridische sector, overheid en financiële organisaties, biedt Mayan OCR, full-text zoeken, geautomatiseerde workflows, fijnmazige rolgebaseerde toegangscontrole, versiegeschiedenis en metadatagestuurde archiefkasten — functies die doorgaans te vinden zijn in commerciële DMS-producten die duizenden euro's per licentie kosten.

Door Mayan EDMS zelf te hosten op je VPS blijven elk document, auditlog en elke workflow binnen je eigen infrastructuur, in plaats van via een SaaS van derden te gaan. Documenten worden versleuteld in rust opgeslagen, en het uitgebreide permissiesysteem stelt je in staat de zichtbaarheid te scheiden tussen afdelingen, klanten of nalevingsbereiken.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Mayan EDMS

OCR en fulltextzoekfunctie

Ingebouwde OCR extraheert tekst uit gescande PDF's en afbeeldingen, indexeert elk woord voor directe full-text zoekopdrachten in de gehele documentbibliotheek.

Geautomatiseerde werkstromen

Definieer goedkeuringsworkflows in meerdere stappen met conditionele routering, parallelle beoordeling en geactiveerde acties bij documentstatusovergangen.

Rolgebaseerde machtigingen

Granulaire toegangscontrole op document-, archiefkast- en metadatatype-niveau laat je de zichtbaarheid scheiden per afdeling, klant of nalevingsbereik.

Dossiers en metadata

Organiseer documenten in hiërarchische mappen met aangepaste metadatavelden, slimme archiveringsregels en tag-gebaseerde filtering voor snel terugvinden.

Versiegeschiedenis en auditlogboek

Elke upload, bewerking, opmerking en weergave is geversioneerd en geauditeerd, wat een complete bewakingsketen biedt voor naleving en regelgevingsvereisten.

REST API en integraties

Uitgebreid REST API- en webhook-systeem maakt het eenvoudig om Mayan te integreren met bestaande CRM's, ERP en elektronische-handtekeningplatforms.

Waarom Mayan EDMS op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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