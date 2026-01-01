Mayan EDMS is een gratis, open-source documentbeheersysteem van enterprise-kwaliteit dat de documenten van je organisatie vastlegt, opslaat, organiseert en ophaalt via een overzichtelijke webinterface. Gebouwd op Django en wereldwijd gebruikt in de gezondheidszorg, juridische sector, overheid en financiële organisaties, biedt Mayan OCR, full-text zoeken, geautomatiseerde workflows, fijnmazige rolgebaseerde toegangscontrole, versiegeschiedenis en metadatagestuurde archiefkasten — functies die doorgaans te vinden zijn in commerciële DMS-producten die duizenden euro's per licentie kosten.

Door Mayan EDMS zelf te hosten op je VPS blijven elk document, auditlog en elke workflow binnen je eigen infrastructuur, in plaats van via een SaaS van derden te gaan. Documenten worden versleuteld in rust opgeslagen, en het uitgebreide permissiesysteem stelt je in staat de zichtbaarheid te scheiden tussen afdelingen, klanten of nalevingsbereiken.