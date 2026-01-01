Implementeer Mayan EDMS met één-klik-installatie.
Open-source bedrijfsdocumentbeheer met OCR, full-text zoeken, workflows, rolgebaseerde machtigingen en versiebeheer.
Kies een VPS-plan voor Mayan EDMS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mayan EDMS kunt bouwen
Mayan EDMS is een gratis, open-source documentbeheersysteem van enterprise-kwaliteit dat de documenten van je organisatie vastlegt, opslaat, organiseert en ophaalt via een overzichtelijke webinterface. Gebouwd op Django en wereldwijd gebruikt in de gezondheidszorg, juridische sector, overheid en financiële organisaties, biedt Mayan OCR, full-text zoeken, geautomatiseerde workflows, fijnmazige rolgebaseerde toegangscontrole, versiegeschiedenis en metadatagestuurde archiefkasten — functies die doorgaans te vinden zijn in commerciële DMS-producten die duizenden euro's per licentie kosten.
Door Mayan EDMS zelf te hosten op je VPS blijven elk document, auditlog en elke workflow binnen je eigen infrastructuur, in plaats van via een SaaS van derden te gaan. Documenten worden versleuteld in rust opgeslagen, en het uitgebreide permissiesysteem stelt je in staat de zichtbaarheid te scheiden tussen afdelingen, klanten of nalevingsbereiken.
Belangrijkste kenmerken van Mayan EDMS
OCR en fulltextzoekfunctie
Ingebouwde OCR extraheert tekst uit gescande PDF's en afbeeldingen, indexeert elk woord voor directe full-text zoekopdrachten in de gehele documentbibliotheek.
Geautomatiseerde werkstromen
Definieer goedkeuringsworkflows in meerdere stappen met conditionele routering, parallelle beoordeling en geactiveerde acties bij documentstatusovergangen.
Rolgebaseerde machtigingen
Granulaire toegangscontrole op document-, archiefkast- en metadatatype-niveau laat je de zichtbaarheid scheiden per afdeling, klant of nalevingsbereik.
Dossiers en metadata
Organiseer documenten in hiërarchische mappen met aangepaste metadatavelden, slimme archiveringsregels en tag-gebaseerde filtering voor snel terugvinden.
Versiegeschiedenis en auditlogboek
Elke upload, bewerking, opmerking en weergave is geversioneerd en geauditeerd, wat een complete bewakingsketen biedt voor naleving en regelgevingsvereisten.
REST API en integraties
Uitgebreid REST API- en webhook-systeem maakt het eenvoudig om Mayan te integreren met bestaande CRM's, ERP en elektronische-handtekeningplatforms.
Waarom Mayan EDMS op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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